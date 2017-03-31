Лукашенко направил поздравление Путину, а также обратился к белорусам и россиянам в связи с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе президента. Этот праздник, напомним, отмечается 2 апреля.



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«Дорогие белорусы и россияне! День единения народов Беларуси и России — не просто знаменательная дата в новой истории наших стран, это подтверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного политического и экономического партнерства. Нынешний год примечателен вдвойне — началом третьего десятилетия союзного строительства и 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами», — сказал в своем обращении президент.

Преимущества союзной интеграции, по его словам, неоспоримы.

«Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Беларуси и России. Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции. При этом в соответствии с требованиями времени нам необходимо ориентироваться на наукоемкие и высокие технологии, способные придать импульс двустороннему экономическому развитию. Признание очевидных успехов союзного строительства, ряд его инновационных наработок вносят весомый вклад в формирование жизнеспособной архитектуры евразийской интеграции».

Однако масштаб достижений, предостерегает Александр Лукашенко, не должен восприниматься как данность. По его словам, «различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость»: «Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств».

День единения, говорит президент, — это символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы. «Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Беларуси и России. Убежден, что идущее от жизни стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться. Пусть наши отношения крепнут день ото дня, принося уверенность в будущем, мир и согласие! От всей души поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России! Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!»

Также Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Беларуси и России.

«Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия. «Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Беларуси и России», — отметил он.

Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения Председателю Совета Министров Союзного государства, Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, Председателю Центрального комитета Компартии Российской Федерации Геннадию Зюганову.

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу интеграции двух государств.