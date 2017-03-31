Беларусь с 1 апреля снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение регламентировано постановлением Совета Министров от 28 марта № 230.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $ 91 до $ 88,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $ 50 до $ 48,8 за 1 т, на товарные бензины — с $ 27,3 до $ 26,6 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты стала $ 26,6 за 1 т (была $ 27,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были повышены.