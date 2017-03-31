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Автомобильное топливо снова подорожало в Беларуси
01.04.2017 10:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 1 апреля подорожало на 1 копейку.
© Sputnik Павел Лисицын
Цены на автомобильное топливо регулирует государство — поэтапное повышение, по словам представителей концерна "Белнефтехим", жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих предприятий. Но, как неоднократно подчеркивалось, резкого повышения цен не произойдет. Они будут меняться в зависимости от конъюнктуры нефтяного рынка.
Литр АИ-92-К5 теперь стоит Br1,14, АИ-95-Br1,22. Стоимость ДТ- Br1,26 за литр.
В этом году нынешнее повышение стало третьим, ранее цены менялись дважды — 11 и 18 марта топливо дорожало на 1 копейку.
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Это третье подорожание автомобильного топлива в текущем году – с 1 апреля все марки топлива добавили к стоимости по 1 копейке.
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