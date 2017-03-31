МИНСК, 1 апр — Sputnik. Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 1 апреля подорожало на 1 копейку.



© Sputnik Павел Лисицын Повышение цен на топливо: большой выгоды для НПЗ не будет

Цены на автомобильное топливо регулирует государство — поэтапное повышение, по словам представителей концерна "Белнефтехим", жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих предприятий. Но, как неоднократно подчеркивалось, резкого повышения цен не произойдет. Они будут меняться в зависимости от конъюнктуры нефтяного рынка.

Литр АИ-92-К5 теперь стоит Br1,14, АИ-95-Br1,22. Стоимость ДТ- Br1,26 за литр.

В этом году нынешнее повышение стало третьим, ранее цены менялись дважды — 11 и 18 марта топливо дорожало на 1 копейку.