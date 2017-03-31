Наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает коренным интересам братских народов Беларуси и России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщает пресс-служба Кремля .

«Вот уже более двух десятилетий россияне и белорусы уверенно идут по пути интеграции, — говорится в приветствии. — За это время удалось сделать весьма многое. Качественно повышен уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере обеспечения безопасности. Ведется последовательная работа по гармонизации национального законодательства на важнейших направлениях».

Владимир Путин отметил, что налажен содержательный диалог между всеми ветвями власти, активные контакты на уровне регионов и городов, прямые связи между российскими и белорусскими деловыми кругами. Гражданам двух стран гарантированы равные права при трудоустройстве, получении образования, медицинской и социальной помощи.

«Одним из важнейших направлений союзнических отношений является координация внешнеполитической деятельности. Россия и Беларусь взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, тесно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур», — сказано в приветствии.

Президент России также выразил уверенность в том, что «дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных связей в формате Союзного государства отвечает коренным интересам наших братских народов, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на евразийском пространстве».

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