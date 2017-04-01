Совместным постановлением Совета министров и Национального банка от 29.03.2017 г. № 229/6 утверждена стратегия развития финансового рынка до 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.



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Согласно документу, целью развития финансового рынка Беларуси до 2020 года является его качественная трансформация, повышение стабильности и эффективности функционирования, направленные на рост экономики и благосостояния населения.

Для реализации стратегии планируется выполнение плана мероприятий, который включает 52 позиций. Так, предполагается усовершенствовать функционирование «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц»; повысить защищенность банков-кредиторов от недобросовестных действий должников путем совершенствования законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве); планомерно сократить участие банков в директивном кредитовании; развить систему жилищных строительных сбережений и инвестиционный банкинг.

Кроме того, планом мероприятий предусмотрено развитие (активизация) института маркет-мейкеров; стимулирование развития рынка биржевых облигаций; создание условий для деятельности инвестиционных фондов; создание необходимых условий для финансирования венчурных проектов; либерализация валютной системы.

Также будет проработан вопрос о формировании на базе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» холдинга (группы компаний) в составе биржи, центрального депозитария, других компаний, выполняющего функции организатора торговли, центрального контрагента, клирингового центра, расчетного банка, центрального депозитария и репозитария. Предполагается расширение использования торговой площадки ОАО «БВФБ» при размещении государственных облигаций, номинированных в белорусских рублях и иностранной валюте, местных исполнительных и распорядительных органов, а также выполнение иных операций с ценными бумагами, стороной по которым выступает орган государственного управления, государственный орган или местный исполнительный и распорядительный орган.

«Итогом развития финансового рынка в среднесрочной перспективе будет его качественная трансформация. Планируются решение проблемы „плохих“ долгов в банковском секторе, постепенный отказ от директивного кредитования, внедрение продуктов и практик, основанных на рыночной логике, содействие конкуренции», — говорится в документе.

Ускоренное развитие небанковских секторов приведет к формированию более сбалансированной структуры финансового рынка, снизит степень доминирования банковского сектора и будет способствовать созданию дополнительных финансовых инструментов. Результатом станет достижение состояния финансового рынка, характеризующегося стабильностью, возросшей эффективностью и структурной сбалансированностью, а также способностью полноценно и без государственной поддержки удовлетворять потребности клиентов в финансовых услугах, надеются в Нацбанке и Совмине.

Впрочем, несмотря на то, что о ряде вышеуказанных реформ говорилось много на протяжении последних лет, многие из этих преобразований растянуты по времени до конца 2020 года. На 2017 год намечена отмена преимущественного права облисполкомов и Мингорисполкома на приобретение акций хозяйственных обществ, выход Нацбанка из состава акционеров и наблюдательного совета Банка развития и развитие института хеджирования валютных рисков субъектами хозяйствования путем использования производных финансовых инструментов. Также до конца текущего года рабочая группа правительства должна определиться с покупателем миноритарного пакета акций Беларусбанка.