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Путин и Медведев нацелены на решение сложных вопросов с Беларусью
02.04.2017 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
Первые лица России и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обменялись сегодня поздравлениями по случаю Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Данные протокольные события вызывают интерес на фоне серьезных разногласий Минска и Москвы в нефтегазовой и продовольственной сферах.
В поздравительной телеграмме Александру Лукашенко Владимир Путин подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период, говорится в
Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев
Кобяков в поздравительной телеграмме Медведеву выразил уверенность, что «совместная активная деятельность правительств Беларуси и России будет способствовать достижению одной из ключевых целей нашей интеграции — росту благосостояния народов двух стран».
Александр Лукашенко сыграл на опережение. Он 1 апреля
На 3 апреля намечена встреча Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.
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Первые лица России и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обменялись сегодня поздравлениями по случаю Дня единения народов Беларуси и России, который...
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