Первые лица России и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обменялись сегодня поздравлениями по случаю Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Данные протокольные события вызывают интерес на фоне серьезных разногласий Минска и Москвы в нефтегазовой и продовольственной сферах.





В поздравительной телеграмме Александру Лукашенко Владимир Путин подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России также отметил, что накопленный опыт совместной работы помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских связей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил своего белорусского коллегу Андрея Кобякова. В поздравлении, в частности, говорится: «В нынешних условиях считаю важным совместными усилиями формировать позитивную повестку российско-белорусского сотрудничества, вырабатывать конструктивные и эффективные решения стоящих перед нами актуальных задач, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Это позволит обеспечить дальнейшее развитие взаимовыгодной практической кооперации в различных отраслях, будет способствовать повышению благосостояния граждан Союзного государства».

Кобяков в поздравительной телеграмме Медведеву выразил уверенность, что «совместная активная деятельность правительств Беларуси и России будет способствовать достижению одной из ключевых целей нашей интеграции — росту благосостояния народов двух стран».

Александр Лукашенко сыграл на опережение. Он 1 апреля поздравил белорусов, россиян и Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.

На 3 апреля намечена встреча Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу интеграции двух государств.