В Минске 10−12 апреля состоится международная конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.





За годы проведения конференции в Минске это мероприятие эволюционировало от освещения текущего состояния нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси и ее товаропроводящих сетей до ярко выраженной международной тематики.

Задачей конференции-2017 является подробный анализ нефтегазовых рынков стран Центральной и Восточной Европы, европейской части России как на уровне розничного и регионального промышленного и сельскохозяйственного потребления, так и на уровне международных проектов — трубопроводных, перерабатывающих, инновационных.

Ожидается, что в мероприятии примут участие топ-менеджеры вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), трейдеры и специалисты по логистике, специалисты по нефтепереработке, операторы логистических мощностей (портовых терминалов, наливных судов, трубопроводов), банки, работающие в области торгового и проектного финансирования, отраслевые аналитики и ценовые агентства.

Организатором конференции на протяжении нескольких лет является компания Confidence Capital .