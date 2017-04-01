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Нефтянники из Центральной и Восточной Европы соберутся на конференцию в Минске
02.04.2017 11:54 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске 10−12 апреля состоится международная конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.
За годы проведения конференции в Минске это мероприятие эволюционировало от освещения текущего состояния нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси и ее товаропроводящих сетей до ярко выраженной международной тематики.
Задачей конференции-2017 является подробный анализ нефтегазовых рынков стран Центральной и Восточной Европы, европейской части России как на уровне розничного и регионального промышленного и сельскохозяйственного потребления, так и на уровне международных проектов — трубопроводных, перерабатывающих, инновационных.
Ожидается, что в мероприятии примут участие топ-менеджеры вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), трейдеры и специалисты по логистике, специалисты по нефтепереработке, операторы логистических мощностей (портовых терминалов, наливных судов, трубопроводов), банки, работающие в области торгового и проектного финансирования, отраслевые аналитики и ценовые агентства.
Организатором конференции на протяжении нескольких лет является компания
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В Минске 10−12 апреля состоится международная конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.
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