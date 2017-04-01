Беларусь стала одной из 12 бывших республик СССР, где в январе-марте 2017 года официальный курс доллара США к национальной валюте снизился, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2016 года и 31 марта 2017 года.

По этому показателю Беларусь заняла четвертое место — 4,42% (с 1,9585 до 1,8720 рубля); в январе-феврале — третье, в январе — пятое. Впереди оказались Грузия — 7,62% (с 2,6468 до 2,4452 лари), Россия — 7,05% (с 60,6569 до 56,3779 рубля) и Казахстан — 5,55% (с 333,29 до 314,79 тенге).

Далее следуют Азербайджан — 2,61% (с 1,7707 до 1,7244 маната), Молдова — 2,51% (с 19,9814 до 19,4797 лея), Латвия, Литва и Эстония — по 1,40% (с 0,9487 до 0,9354 евро), Кыргызстан — 0,90% (с 69,2301 до 68,6069 сома), Украина — 0,79% (с 27,190858 до 26,976058 гривны) и Армения — 0,10% (с 483,94 до 483,45 драма).

Официальный курс доллара не изменился в Туркменистане (3,5 маната), вырос — в Таджикистане — на 4,48% (с 7,8762 до 8,2293 сомони) и Узбекистане — на 11,25% (с 3.231,48 до 3.595,02 сума).

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, курс доллара с начала года не изменился (11,30 рубля).

В марте по темпам снижения официального курса доллара Беларусь с показателем 0,52% заняла 10-е место после Грузии (5,36%), России (2,69%), Молдовы (2,60%), Азербайджана (1,32%), Латвии, Литвы, Эстонии (по 0,88%), Кыргызстана (0,76%) и Армении (0,67%). Ниже Беларусь расположилась Украина (0,29%). Не изменился курс в Туркменистане, вырос — в Таджикистане (3,00%) и Узбекистане (5,60%).

По итогам 2016 года Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 5,47%), в 2015 и 2014 годах — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008 году — девятое место (на 2,33%).