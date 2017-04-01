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Логвинец и Шумченко вышли на свободу

02.04.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Политик Алесь Логвинец и предприниматель Анатолий Шумченко вышли на свободу после отбытия 10-дневного ареста.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Логвинца встречали родственники и друзья возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, сообщает «Радио Свобода».


Шумченко о своем выходе сообщил в фэйсбуке.

Суд над бывшим зампредом движения «За свабоду!» Алесем Логвинцом состоялся 27 марта. Его превентивно задержали накануне Дня Воли 23 марта, как говорит милиция — за ругань. На политика составили протокол по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Сам он утверждает: забрали ни за что, да еще избили. Сотрудник ОМОНа уверял, что Логвинец при задержании сам начал биться головой об автомобиль, чем и нанес себе многочисленные травмы, после которых его пришлось госпитализировать.

Глава объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко был задержан утром 23 марта возле детского сада, куда отвел дочь. По его словам, неизвестные люди натянули ему на голову шапку и посадили в машину.

 
 
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Логвинца встречали родственники и друзья.

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