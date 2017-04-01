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Логвинец и Шумченко вышли на свободу
02.04.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
Политик Алесь Логвинец и предприниматель Анатолий Шумченко вышли на свободу после отбытия 10-дневного ареста.
Логвинца встречали родственники и друзья возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, сообщает «
Шумченко о своем выходе сообщил в
Суд над бывшим зампредом движения «За свабоду!» Алесем Логвинцом
Глава объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко
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Логвинца встречали родственники и друзья.
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