Правообладатель товарного знака BELSAT в Беларуси вот уже на протяжении пяти лет пытается отстоять свои права на интеллектуальную собственность. После трех судебных разбирательств с польской телекомпанией предприниматель вновь обратился в милицию. О причинах его обращения в правоохранительные органы Андрей Беляков рассказал телеканалу ОНТ .



Коллаж: belsat.eu

Товарный знак BELSAT был зарегистрирован еще в 2003 году Андреем Беляковым. А после преобразования ИП в торговое предприятия к названию добавились еще четыре буквы – «плюс». Основная деятельность – продажа и обслуживание спутникового и кабельного оборудования. В 2012 году на Белякова неожиданно подает в суд компания Telewizja Polska, но в итоге проигрывает дело – товарный знак BELSAT схож с уже зарегистрированным в Беларуси. Хотя телеканал с таким же названием начал вещать гораздо позже, чем был зарегистрирован товарный знак. Встречный иск Беляков выиграл лишь после надзорной жалобы, оставшись единственным правообладателем. Но польская телекомпания проигнорировала решение суда и продолжила использование товарного знака.

«Неудобств достаточно много – были и потери клиентов, также к нам обращаются какие-то люди с жалобами в попытке передать их в СМИ, к которым мы никакого отношения не имеем. В основном это. Некоторые люди ассоциируют нас с телекомпанией Telewizja Polska с товарным знаком BELSAT и пытаются обходить нас стороной», - сообщил телеканалу ОНТ владелец компании «БЕЛСАТплюс» Андрей Беляков.

Обыски в минских офисах «Белсата» с изъятием техники и аппаратуры прошли 31 марта . Милиция пришла из-за жалобы правообладателя товарного знака BELSAT предпринимателя Андрея Белякова, владельца ЧТУП «БЕЛСАТплюс». У телеканала конфисковали технику – компьютеры и телевизионное оборудование. На телеканале неожиданное внимание правоохранителей связывают с освещением журналистами «Белсата» акций протеста в Беларуси. Телеканал «Белсат» существует с 2007 года, формально — как подразделение Польского телевидения и не имеет регистрации в Беларуси. Стабильно не получают аккредитации и журналисты этого телеканала. Телеканал вещает через спутник и в интернете.