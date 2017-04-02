«Володя, не порти вечер». Примерно так, по словам Александра Лукашенко, закончилась его ноябрьская встреча с президентом России Владимиром Путиным. С тех пор стороны обменялись многочисленными претензиями, упреками и обвинениями, сдобрив их скромным уверением в братских чувствах . В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин снова попытаются договориться о решении накопившихся проблем.



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Среди самых острых двусторонних вопросов, которые должны затронуть президенты Беларуси и России, и то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «хозяйственными разногласиями», и «нюансы процессов евразийской интеграции».

Газовый узел

С начала прошлого года тянется спор из-за цены на газ для Беларуси. С тех пор долг превысил 700 млн долларов , несколько раз заявлялось на разных уровнях об урегулировании конфликта, но окончательно вопрос так и не был решен. Россия настаивала на соблюдении действующего контракта на период 2015—2016 годов, но Беларусь цена, которую полагалось считать в долларовом эквиваленте, устраивать перестала. Минск посчитал, что справедливой с учетом падения мировых цен на энергоносители и девальвации российского рубля будет уже не 132 доллара за 1000 кубометров, а 73 доллара. Далее последовали многочисленные переговоры, несколько раз заявлялось, в том числе президентом Беларуси, что газовый спор будет решен в ближайшие дни. Шли дни, недели и месяцы, но вопрос так и не решен. Более того, с 1 января газ для Беларуси подорожал на 6,81% , до 141,1 долларов за 1 тыс. куб. м.

Очередная попытка сблизить позиции была предпринята 30 марта, когда встречались премьеры двух стран . Порадовать общественность по итогам нечем — глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления ей преференций по цене и срокам. Беларусь в ответ заявила, что не считает , что у нее накопился газовый долг.

Нефтяной дефицит

Нынешняя энергетическая война ведется на два фронта. Параллельно газовому конфликту разворачивается нефтяной, усугубляющий проблемы многострадальной белорусской экономики. Импорт нефти в прошлом году снизился на 20,8% — до 18,2 млн тонн. В нынешнем Беларусь рискует получить еще меньше. При этом для полной загрузки двух НПЗ Беларуси нужно 24 млн тонн, что вынуждает Беларусь опробовать новых поставщиков с куда более сложной и, следовательно, дорогой логистикой.

В нынешнем году ситуация также далека от оптимистичной. За два месяца российские компании поставили в Беларусь 2,6 млн тонн нефти, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Фото: Reuters

Равно неравные

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — заявил Александр Лукашенко.

Но пока говорить о равных условиях не приходится. К примеру, белорусское продовольствие регулярно полощут российские чиновники разного уровня.

«Много говорим о равных условиях хозяйствования, но они включают, к примеру, единую политику ценообразования и налогообложения — тут ничего не сделано, тарифное и нетарифное регулирование — тоже почти ничего не сделано, — прошелся по болевым точкам посол России Александр Суриков. — И каких единых условий хозяйствования мы хотим? Идиотский газовый пример: по 132 доллара Беларусь получает газ, и дальше промышленность получает его по 250 долларов, социальный сектор — намного меньше. В итоге Россия покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов».

Без подписи

Две подписи, которыми сторонам неплохо было бы обменяться давно, пока так и не поставлены. Лукашенко не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, резко высказавшись про то, что «многое, что должно было быть, не работает». «Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», — подчеркнул Лукашенко.

При этом Россия, задающая тон в совете Евразийского фонда стабилизации и развития, не дает зеленого света вопросу о получении Беларусью третьего транша кредита на 300 млн долларов. Официальная версия фонда — для получения средств Беларуси нужно утвердить стратегию реформирования сектора госпредприятий и решить проблемы сферы соцзащиты. Но эксперты и профильные чиновники отмечают — вопрос имеет и политический подтекст.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Политика в тени

Политических споров между Беларусью и Россией не то чтобы нет, но они явно меркнут на фоне экономики. Одна из ключевых точек разногласий — миграционно-пограничные вопросы. Здесь и подозрительность России в связи с безвизовым указом Александра Лукашенко , и идея Москвы о единой визе , которая не нравится Минску, и резонансное решение ФСБ ввести пограничную зону с не до конца ясным режимом ее пересечения. Межведомственная рабочая группа Беларуси и России по этим вопросам должна была собраться в середине марта в Гродно, но Москва попросила ее перенести . По данным TUT.BY, встреча готовится на начало апреля, сразу после переговоров Лукашенко и Путина. Вряд ли этот вопрос будет вынесен на президентский уровень, пока по нему работают отраслевые чиновники в рабочем режиме.

Не все однозначно и в оборонной сфере, хотя и Москва, и Минск заверяют, что тут царит полный мир и взаимопонимание. Суриков недавно заявил, что вопрос об авиабазе в Беларуси, на которую Минск не согласился, никогда и не стоял всерьез. А Александр Лукашенко уже несколько раз опровергал подозрения отдельных комментаторов о том, что совместные учения «Запад-2017» могут нести угрозу белорусскому суверенитету. Президент также пообещал не сворачивать военное сотрудничество с Москвой из-за разногласий в других областях. Тем не менее, перед встречей с Лукашенко Путин обсудил белорусско-российские отношения на заседании своего Совбеза.

Белорусско-европейские отношения в последнее время перестали регулярно подбрасывать позитив на страницы СМИ, отчасти — из-за жестких мер белорусских властей по подавлению протестов. Поэтому даже если Россия в глубине души и недовольна сближением Минска и Брюсселя, едва ли насобирается конкретики для разговора на эту тему сегодня. Повестка и так обещает быть весьма напряженной.