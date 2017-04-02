|
Обиды накопились, градус напряжения вырос. Что обсудят в понедельник Путин и Лукашенко
03.04.2017 07:01 — Новости Экономики | Tut.by
«Володя, не порти вечер». Примерно так, по словам Александра Лукашенко, закончилась его
Среди самых острых двусторонних вопросов, которые должны затронуть президенты Беларуси и России, и то, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «хозяйственными разногласиями», и «нюансы процессов евразийской интеграции».
Газовый узел
С начала прошлого года тянется спор из-за цены на газ для Беларуси. С тех пор долг превысил
Очередная попытка сблизить позиции была предпринята 30 марта, когда
Нефтяной дефицит
Нынешняя энергетическая война ведется на два фронта. Параллельно газовому конфликту разворачивается нефтяной, усугубляющий проблемы многострадальной белорусской экономики. Импорт нефти в прошлом году снизился на 20,8% — до 18,2 млн тонн. В нынешнем Беларусь рискует получить еще меньше. При этом для полной загрузки двух НПЗ Беларуси нужно 24 млн тонн, что вынуждает Беларусь
В нынешнем году ситуация также далека от оптимистичной. За два месяца российские компании поставили в Беларусь 2,6 млн тонн нефти, что примерно на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Равно неравные
«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», —
«Много говорим о равных условиях хозяйствования, но они включают, к примеру, единую политику ценообразования и налогообложения — тут ничего не сделано, тарифное и нетарифное регулирование — тоже почти ничего не сделано, —
Без подписи
Две подписи, которыми сторонам неплохо было бы обменяться давно, пока так и не поставлены. Лукашенко
При этом Россия, задающая тон в совете Евразийского фонда стабилизации и развития, не дает зеленого света вопросу о получении Беларусью третьего транша кредита на 300 млн долларов. Официальная версия фонда — для получения средств Беларуси нужно утвердить стратегию реформирования сектора госпредприятий и решить проблемы сферы соцзащиты. Но эксперты и профильные чиновники отмечают — вопрос
Политика в тени
Политических споров между Беларусью и Россией не то чтобы нет, но они явно меркнут на фоне экономики. Одна из ключевых точек разногласий — миграционно-пограничные вопросы. Здесь и подозрительность России в связи с
Не все однозначно и в оборонной сфере, хотя и Москва, и Минск заверяют, что тут царит полный мир и взаимопонимание. Суриков недавно заявил, что вопрос об авиабазе в Беларуси, на которую Минск не согласился, никогда и не стоял всерьез. А Александр Лукашенко уже несколько раз опровергал подозрения отдельных комментаторов о том, что совместные учения «Запад-2017» могут нести угрозу белорусскому суверенитету. Президент также
Белорусско-европейские отношения в последнее время перестали регулярно подбрасывать позитив на страницы СМИ, отчасти — из-за жестких мер белорусских властей по подавлению протестов. Поэтому даже если Россия в глубине души и недовольна сближением Минска и Брюсселя, едва ли насобирается конкретики для разговора на эту тему сегодня. Повестка и так обещает быть весьма напряженной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Володя, не порти вечер". Примерно так, по словам Александра Лукашенко, закончилась его ноябрьская встреча с президентом России Владимиром Путиным. С тех пор...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии