— Серьезных нареканий нет, но разница в том, что ты читаешь в проспекте, а потом видишь в реальности, конечно, имеется. В целом же район удобный, хороший.«Маяк Минска» выбрали по расположению — рядом метро, удобно добираться до учебы. Из вариантов, которые рассматривали до покупки — это самый лучший.

— «Маяк Минска» — одна из немногих строек, где работы ведутся и днем, и ночью. Скажите, не мешает ли такой интенсивный график жителям района?

— Лично мне нет. Никакого шума ночью не слышно. Скорее всего, в это время ведутся бесшумные работы: ни стука, ни грохота — все тихо. Здесь никаких претензий к застройщику нет.

Юля, жительница дома «Ренуар»

— В «Маяке Минска» мы арендуем квартиру уже довольно давно. Ранее жили с противоположной стороны проспекта, но семья немаленькая, стало тесно — решили выбрать жилье попросторней. Внимание привлек «Маяк Минска». Заинтересовались, нашли квартиру, переехали. В целом квартира — ровно то, что нам нужно. Просторная «двушка», высокие потолки, удобное расположение — рядом магазин, садик, школа. Сразу нам очень все понравилось, уже потом начали появляться вопросы.



