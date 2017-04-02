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Ожидание — реальность. «Жаль, но Стивен Сигал здесь квартиру не купил!» — жители комплекса «Маяк Минска» делятся впечатлениями о районе
03.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Ольга, жительница дома «Делакруа»
— Когда мы выбирали квартиру, рассматривали самые разные варианты. Смотрели и «Мегаполис», и «Вивальди», но в итоге остановились на «Маяке Минска». Жилой комплекс понравился по многим аспектам. Среди основного — расположение, транспортная доступность, рядом хорошая парковая зона и лесок, через который можно прогуливаться в «Корону».
Так как в семье есть малыш, немаловажно наличие детских садиков. Еще до покупки квартиры я изучила этот вопрос на форумах — в этом плане район очень неплохой, рядом много дошкольных учреждений.
— Переехали в новую квартиру мы в августе. Сами делали ремонт и за полгода никаких «косяков» не выявили. Качество строительства очень хорошее, лично у меня к застройщику претензий вообще нет. Говорят, наш дом и еще несколько многоэтажек строились по каким-то улучшенным технологиям и качественно отличаются от других домов квартала. Так это или нет — не знаю, но качество нашего дома, действительно, отличное.
Думаю, интуиция при выборе квартиры меня не подвела — район мне очень нравится. Есть сейчас, конечно, некоторые неудобства в связи с тем, что строительство продолжается, но эти нюансы временные. В целом я всем довольна.
Марина, жительница дома «Рембрандт»
— Мы переехали два года назад. Понравилась реклама, красочные рендеры, захотелось жить в новом красивом квартале, так и выбрали «Маяк Минска». Нареканий по нашему дому нет никаких: все, что обещали — реализовали. Другой вопрос — район. Конечно, реальность существенно отличается от того, что мы видели на картинках два года назад. Рассчитывали, что будет больше зелени, меньше жилья. Конечно, если бы сегодня встал жилищный вопрос — все равно остались бы здесь, но в душе хотелось бы, чтобы все было как-то получше, позеленее.
— Из главных плюсов комплекса — школа. Устроили ребенка без проблем, брали всех. К слову, учатся там детки со всего района. В нашем классе всего несколько ребят из «Маяка Минска». Далеко не каждый новый квартал может похвастаться такой инфраструктурой.
Юрий, житель дома «Моне»
— Живу здесь уже года три. Если говорить об ожиданиях, то, конечно, они были оправданы не до конца. В результате район получился несколько плотнее, чем планировалось. Но, насколько мне известно, вопросы по качеству и количеству строительства есть у жителей центральной части. Я живу с краю, здесь все в целом хорошо. С нашей стороны и плотность застройки, и этажность домов допустимая, жить не тесно. Лично меня все устраивает.
По качеству строительства вопросов тоже нет, все сделано по совести, никаких существенных «косяков» нет.
— Говорят, Стивен Сигал забронировал в «Маяке Минска» целый этаж. Радует возможное соседства со звездой?
— Да ничего он тут не купил! Знаю, приходил, общался с учредителем, смотрел квартиры, но ничего не приобрел. К сожалению, такого соседа у нас точно не будет.
Дарья, жительница дома «Роден»
— Мы переехали буквально неделю назад, поэтому поделюсь лишь первыми впечатлениями. Так как дом недавно сдался, все соседи делают ремонты. Соответственно: звуки дрели, строительные отходы во дворе и прочие неудобства. Пока все это доставляет некий дискомфорт. Есть некоторые вопросы по качеству строительства — от неровных стен до плохой звукоизоляции. К застройщику не обращались, а что толку? Квартира-то уже приобретена.
— Серьезных нареканий нет, но разница в том, что ты читаешь в проспекте, а потом видишь в реальности, конечно, имеется. В целом же район удобный, хороший.«Маяк Минска» выбрали по расположению — рядом метро, удобно добираться до учебы. Из вариантов, которые рассматривали до покупки — это самый лучший.
— «Маяк Минска» — одна из немногих строек, где работы ведутся и днем, и ночью. Скажите, не мешает ли такой интенсивный график жителям района?
— Лично мне нет. Никакого шума ночью не слышно. Скорее всего, в это время ведутся бесшумные работы: ни стука, ни грохота — все тихо. Здесь никаких претензий к застройщику нет.
Юля, жительница дома «Ренуар»
— В «Маяке Минска» мы арендуем квартиру уже довольно давно. Ранее жили с противоположной стороны проспекта, но семья немаленькая, стало тесно — решили выбрать жилье попросторней. Внимание привлек «Маяк Минска». Заинтересовались, нашли квартиру, переехали. В целом квартира — ровно то, что нам нужно. Просторная «двушка», высокие потолки, удобное расположение — рядом магазин, садик, школа. Сразу нам очень все понравилось, уже потом начали появляться вопросы.
— Если говорить о минусах, то при заселении (до нас в новостройке никто не жил) в квартире были поцарапаны окна, плохая звукоизоляция, ну и, конечно, объемы строительства. Смотришь на эту вечную стройку и думаешь: сколько же людей здесь будет жить! Парковочных мест даже сейчас едва ли хватает, а что начнется, когда все дома будут заселены?
— Летом из-за активной стройки здесь очень пыльно, благо рядом есть парки и скверы, куда можно спрятаться. С другой стороны, в квартале много детских площадок, когда строительные работы завершатся, детям точно будет где играть.
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Фото: Павел Садовский.
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Ожидание — реальность. «Жаль, но Стивен Сигал здесь квартиру не купил!» — жители комплекса «Маяк Минска» делятся впечатлениями о районе
«Маяк Минска» — без сомнения один из самых известных строительных проектов на территории столицы. Во время визита в Беларусь сам Стивен Сигал отметил, что видел...
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