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МВД Беларуси продолжает работу по "делу Данкверта"
03.04.2017 09:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает доследственную проверку в отношении чиновников Россельхознадзора, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
"МВД продолжает работать", — сказал Конюк в понедельник журналистам, отвечая на вопрос Sputnik о том, есть ли уже результаты проверки, которую проводила белорусская сторона по поручению президента в отношении чиновников Россельхознадзора и главы ведомства Сергея Данкверта.
Конюк подчеркнул, что своими действиями представители Российского надзорного ведомства наносили ущерб Беларуси.
"Ущерб нанес и лично Данкверт", — констатировал генпрокурор.
(последует)
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Генпрокурор Беларуси подчеркивает, что по мнению белорусской стороны, своими действиями чиновники Россельхознадзора нанесли ущерб Беларуси.
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