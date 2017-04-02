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МВД Беларуси продолжает работу по "делу Данкверта"

03.04.2017 09:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает доследственную проверку в отношении чиновников Россельхознадзора, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. 

"МВД продолжает работать", — сказал Конюк в понедельник журналистам, отвечая на вопрос Sputnik о том, есть ли уже результаты проверки, которую проводила белорусская сторона по поручению президента в отношении чиновников Россельхознадзора и главы ведомства Сергея Данкверта. 

Конюк подчеркнул, что своими действиями представители Российского надзорного ведомства наносили ущерб Беларуси.  

"Ущерб нанес и лично Данкверт", — констатировал генпрокурор. 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокурор Беларуси подчеркивает, что по мнению белорусской стороны, своими действиями чиновники Россельхознадзора нанесли ущерб Беларуси.

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