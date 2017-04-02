МИНСК, 3 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает доследственную проверку в отношении чиновников Россельхознадзора, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"МВД продолжает работать", — сказал Конюк в понедельник журналистам, отвечая на вопрос Sputnik о том, есть ли уже результаты проверки, которую проводила белорусская сторона по поручению президента в отношении чиновников Россельхознадзора и главы ведомства Сергея Данкверта.

Конюк подчеркнул, что своими действиями представители Российского надзорного ведомства наносили ущерб Беларуси.

"Ущерб нанес и лично Данкверт", — констатировал генпрокурор.

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