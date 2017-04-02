﻿ Конюк: Решения Мингорисполкома законны, а действия правоохранителей на День Воли - корректны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конюк: Решения Мингорисполкома законны, а действия правоохранителей на День Воли - корректны

03.04.2017 10:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мингорисполком не нарушил законодательство при рассмотрении заявки от оппозиции на проведение акции в День Воли. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания в Палате представителей, глава Генпрокуратуры отметил, что проверка по действиям Мингорисполкома проводиться не будет.

«Все действия Мингорисполкома абсолютно законны», — подчеркнул он.

Обсуждая события в День Воли в Минске, генеральный прокурор также привел в пример другие страны.

«Если акция несанкционированная, это в любой стране, что у нас, что в США, что во Франции незаконно. Наши правоохранительные органы намного корректнее действовали, чем в других странах. Остальное нуждается в более углубленном изучении, и мы будем их рассматривать», — заявил Конюк.

Отвечая на вопрос журналистов, стоило ли так жестко действовать в отношении многочисленных пожилых людей в День Воли, генеральный прокурор отметил, что «возраст не важен».

«И в любом случае надо слушать другую сторону», — сказал он. Конюк также заявил, что по его информации пожилые люди, присутствовавшие на несанкционированной акции 25 марта в Минске «это не мирные граждане, надо разбираться».

Такой же комментарий журналисты получили и на вопрос о задержаниях представителей СМИ — «тоже надо разбираться, что это за коллеги».

«Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы», — сказал напоследок глава Генпрокуратуры.

Напомним, 24 марта Мингорисполком предложил заявителям акции свой формат проведения Дня Воли: сбор участников с 12.00 до 12.30 в парке Дружбы народов на пл. Бангалор, затем до 13.00 там же митинг. Представители с этим не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия. До этого исполком дважды отменял встречу с заявителями и не уведомил их письменно о своем решении в оговоренный законом пятидневный срок до начала акции.

Несанкционированная акция все же состоялась — были задержаны более 700 человек, около 150 человек получили штрафы и сутки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отвечая на вопрос журналистов, стоило ли так жестко действовать в отношении многочисленных пожилых людей в День Воли, генеральный прокурор отметил, что "возраст не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
МВД Беларуси продолжает работу по "делу Данкверта"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика