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Конюк: Решения Мингорисполкома законны, а действия правоохранителей на День Воли - корректны
03.04.2017 10:08 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорисполком не нарушил законодательство при рассмотрении заявки от оппозиции на проведение акции в День Воли. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
Отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания в Палате представителей, глава Генпрокуратуры отметил, что проверка по действиям Мингорисполкома проводиться не будет.
«Все действия Мингорисполкома абсолютно законны», — подчеркнул он.
Обсуждая события в День Воли в Минске, генеральный прокурор также привел в пример другие страны.
«Если акция несанкционированная, это в любой стране, что у нас, что в США, что во Франции незаконно. Наши правоохранительные органы намного корректнее действовали, чем в других странах. Остальное нуждается в более углубленном изучении, и мы будем их рассматривать», — заявил Конюк.
Отвечая на вопрос журналистов, стоило ли так жестко действовать в отношении многочисленных пожилых людей в День Воли, генеральный прокурор отметил, что «возраст не важен».
«И в любом случае надо слушать другую сторону», — сказал он. Конюк также заявил, что по его информации пожилые люди, присутствовавшие на несанкционированной акции 25 марта в Минске «это не мирные граждане, надо разбираться».
Такой же комментарий журналисты получили и на вопрос о задержаниях представителей СМИ — «тоже надо разбираться, что это за коллеги».
«Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы», — сказал напоследок глава Генпрокуратуры.
Напомним, 24 марта Мингорисполком
Несанкционированная
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Отвечая на вопрос журналистов, стоило ли так жестко действовать в отношении многочисленных пожилых людей в День Воли, генеральный прокурор отметил, что "возраст не...
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