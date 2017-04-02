Мингорисполком не нарушил законодательство при рассмотрении заявки от оппозиции на проведение акции в День Воли. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания в Палате представителей, глава Генпрокуратуры отметил, что проверка по действиям Мингорисполкома проводиться не будет.

«Все действия Мингорисполкома абсолютно законны», — подчеркнул он.

Обсуждая события в День Воли в Минске, генеральный прокурор также привел в пример другие страны.

«Если акция несанкционированная, это в любой стране, что у нас, что в США, что во Франции незаконно. Наши правоохранительные органы намного корректнее действовали, чем в других странах. Остальное нуждается в более углубленном изучении, и мы будем их рассматривать», — заявил Конюк.

Отвечая на вопрос журналистов, стоило ли так жестко действовать в отношении многочисленных пожилых людей в День Воли, генеральный прокурор отметил, что «возраст не важен».

«И в любом случае надо слушать другую сторону», — сказал он. Конюк также заявил, что по его информации пожилые люди, присутствовавшие на несанкционированной акции 25 марта в Минске «это не мирные граждане, надо разбираться».

Такой же комментарий журналисты получили и на вопрос о задержаниях представителей СМИ — «тоже надо разбираться, что это за коллеги».

«Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы», — сказал напоследок глава Генпрокуратуры.

Напомним, 24 марта Мингорисполком предложил заявителям акции свой формат проведения Дня Воли: сбор участников с 12.00 до 12.30 в парке Дружбы народов на пл. Бангалор, затем до 13.00 там же митинг. Представители с этим не согласились и отозвали заявку на проведение мероприятия. До этого исполком дважды отменял встречу с заявителями и не уведомил их письменно о своем решении в оговоренный законом пятидневный срок до начала акции.

Несанкционированная акция все же состоялась — были задержаны более 700 человек, около 150 человек получили штрафы и сутки.