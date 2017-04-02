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«Рост цен начнется в лучшем случае через три года» — эксперты о том, пора ли вкладывать деньги в котлован

03.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Рост цен начнется в лучшем случае через три года» — эксперты о том, пора ли вкладывать деньги в котлован

Юрий Жарков, заместитель директора АН «Вива Инвест»:

— Вложиться в котлован сейчас непросто, даже при наличии такого желания. Законодатель обязал большую часть застройщиков объявлять «долевое» только после того, как в объект строительства вложено от 15% их собственных средств.

Эта норма снизила риск оказаться с неблагонадежным застройщиком в одном котловане, но лишила дольщиков самой выгодной с точки зрения цены точки входа в строительный проект. Таким образом, вкладывать деньги в долевое строительство сейчас, как правило, приходится на стадии второго этажа.

К этому моменту большая часть рисков дефолта уже нивелирована без участия дольщиков. Но выгоды от заключения договора долевого строительства или покупки жилищных облигаций на этой стадии все же имеются.

«Рост цен начнется в лучшем случае через три года» — эксперты о том, пора ли вкладывать деньги в котлован

— Во-первых, это возможность выбора квартиры из наибольшего количества вариантов по площади, этажу, стороне света и прочим параметрам качества жилой среды. Данный фактор является, пожалуй, главенствующим для доступного жилья эконом-класса, которое пользуется повышенным спросом даже во времена экономического спада.

Во-вторых, возможность получить материальную выгоду. До недавнего времени падение цен на жилье почти полностью нивелировало рост цены объекта долевого строительства, связанный с увеличением его готовности. Сейчас наметилась тенденция выравнивания отрицательного ценового тренда, и, вероятно, дольщик сможет выйти на «положительное сальдо».

Стоит ли вкладываться в долевое строительство сегодня? — пожалуй, здесь не может быть универсального совета.

Кого-то подтолкнет то, что, в отличие от рынка новостроек, рынок готового жилья предлагает скудный выбор квартир, и наиболее востребованные варианты находят своих владельцев задолго до завершения «коробки» здания. Для кого-то определяющим фактором станет опыт некоторых неблагонадежных застройщиков, который оставил неприятный след в истории долевого строительства. Каждый потенциальный приобретатель квартиры принимает решение исходя из своих потребностей, материальных возможностей и степени риска, который он может себе позволить.

Наталья Товкач, директор застройщика «Датч Стар»:

«Рост цен начнется в лучшем случае через три года» — эксперты о том, пора ли вкладывать деньги в котлован

— Сейчас в Минске, особенно в центральной его части, количество земельных участков, выделяемых под строительство, сокращается, и вскоре ожидается, что они исчезнут. Поэтому сейчас решает место. Строить квартиру в чистом поле, наверное, не имеет смысла, но если речь идет о центральной части города, районе с хорошо развитой инфраструктурой и транспортным сообщением, то смысл есть.

Конечно, сейчас мало кто может предположить, куда дальше будет двигаться цена квадратного метра. Но отрицательная динамика — это временное явление, и если есть цель построить квартиру и жить в ней или продавать не сразу после окончания строительства, а спустя некоторое время, то в будущем можно выйти в прибыль.

Но прежде, чем ввязываться в долевое строительство, нужно тщательно проанализировать застройщика. Если это проверенная компания, которая уже много лет на рынке, строит без опозданий, то да. Если это новый инвестор, который не знает специфики рынка, у него нет финансовой подушки безопасности — есть риск попасть в ситуацию.

Правда, законодательство в части защиты дольщиков изменилось. Если нормативный срок строительства заканчивается, и после нескольких продлений ситуация не выравнивается, то законом предусмотрена замена застройщика на государственного, а значит, квартира все-таки будет достроена. Вопрос лишь в цене.

Павел Астапеня, директор АН «Эксперт»:

«Рост цен начнется в лучшем случае через три года» — эксперты о том, пора ли вкладывать деньги в котлован

— Я бы сегодня очень тщательно изучал репутацию застройщика, подходя к вопросу вкладывания денег в долевое строительство. И интересовался не только его репутацией, но и нынешним финансовым состоянием. Есть застройщики, которые всегда были достаточно крепки, а сейчас испытывают серьезные финансовые трудности. Я считаю, что выше $800 сегодня котлован не должен стоить. Попадаются новостройки еще дешевле — например, от УКСов — но там уже люди ночуют перед дверями застройщика. Таких квартир гораздо меньше, чем желающих их построить.

Но сегодня я бы не рассматривал долевое строительство в качестве инвестиций. Рост цен, конечно, будет, но он будет в лучшем случае через 3-4 года. И еще большой вопрос, каков будет этот рост. Но если вы хотите диверсифицировать свои сбережения, то долевка — неплохой вариант. Только с точки зрения сохранения. О прибыли пока что говорить рано.

Если вы стоите перед выбором: вложить деньги в котлован и постепенно строиться или откладывать, чтобы через год-полтора купить готовую квартиру, я бы порекомендовал откладывать. Так, по меньшей мере, безопаснее. И даже без учета рисков выйти в прибыль, вложив деньги в котлован, сейчас будет сложно.

 
Теги: Минск
 
 
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Долевое строительство было главным способом решения жилищного вопроса на растущем рынке: время, за которое строилась квартира, можно было конвертировать в деньги...

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