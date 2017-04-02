Юрий Жарков, заместитель директора АН «Вива Инвест» :

— Вложиться в котлован сейчас непросто, даже при наличии такого желания. Законодатель обязал большую часть застройщиков объявлять «долевое» только после того, как в объект строительства вложено от 15% их собственных средств.

Эта норма снизила риск оказаться с неблагонадежным застройщиком в одном котловане, но лишила дольщиков самой выгодной с точки зрения цены точки входа в строительный проект. Таким образом, вкладывать деньги в долевое строительство сейчас, как правило, приходится на стадии второго этажа.

К этому моменту большая часть рисков дефолта уже нивелирована без участия дольщиков. Но выгоды от заключения договора долевого строительства или покупки жилищных облигаций на этой стадии все же имеются.



