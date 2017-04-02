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После Дня Воли обжалованы 9 судебных решений
03.04.2017 11:18 — Новости Экономики | Tut.by
Сейчас на рассмотрении находятся 9 жалоб по прошедшим после Дня Воли
«Сейчас рассматриваем 9 жалоб по уже прошедшим процессам — 9 решений судов обжалованы. Они до середины апреля будут рассмотрены в Минском городском суде. Если суд заметит какие-то нарушения, он внесет коррективы. Потом можно обжаловать решение в Верховном суде, — сообщил Сукало журналистам.
Сукало отказался высказывать свою позицию о задержаниях пожилых людей, отметив, что это будет воздействием и давлением на суд. «Председатель Верховного суда имеет право опротестования и он высказывает свою позицию путем внесения соответствующих протестов. Если я выскажусь сегодня, то городскому суду тогда нечего делать — он уже будет под давлением Верховного суда», — отметил он.
На вопрос о том, как оценивать решения суда, очевидно противоречащие, к примеру,
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Сукало отказался высказывать свою позицию о задержаниях пожилых людей, отметив, что это будет воздействием и давлением на суд.
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