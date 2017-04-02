Сейчас на рассмотрении находятся 9 жалоб по прошедшим после Дня Воли процессам . Об этом рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало.

«Сейчас рассматриваем 9 жалоб по уже прошедшим процессам — 9 решений судов обжалованы. Они до середины апреля будут рассмотрены в Минском городском суде. Если суд заметит какие-то нарушения, он внесет коррективы. Потом можно обжаловать решение в Верховном суде, — сообщил Сукало журналистам.

Сукало отказался высказывать свою позицию о задержаниях пожилых людей, отметив, что это будет воздействием и давлением на суд. «Председатель Верховного суда имеет право опротестования и он высказывает свою позицию путем внесения соответствующих протестов. Если я выскажусь сегодня, то городскому суду тогда нечего делать — он уже будет под давлением Верховного суда», — отметил он.

На вопрос о том, как оценивать решения суда, очевидно противоречащие, к примеру, видеозаписи задержания , Сукало ответил, что важна оценка доказательств, и это исключительное право суда первой инстанции. «Если нужны дополнительные доказательства, суд вправе возвратить материалы на доработку, если считает, что достаточно, тогда выносит решение. А достаточно ли видеозаписи, показания свидетелей — решать суду», — заявил председатель Верховного суда.