МИНСК, 3 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения работает над повышением зарплат врачей и среднего медперсонала и стремится выполнить поручение президента о доведении средней зарплаты до 500 долларов к концу года, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.



© Sputnik Игорь Зарембо Лукашенко: зарплату в $500 надо дать железобетонно

"Зарплата по 500 долларов будет, как я и раньше говорил, но для врачей. И надо понимать, что это средняя зарплата по стране", — сказал Малашко в понедельник журналистам в Минске.

Он отметил, что ведомство стремится идти к этим цифрам, в том числе через повышение первой ставки тарифного разряда. Сейчас этот вопрос обсуждается с белорусским правительством.

По словам министра, основными резервами для повышения зарплаты в отрасли являются внебюджетная деятельность (оказание платных услуг) и экспорт медицинских услуг. В данной связи Малашко обратил внимание, что у столичных учреждений здравоохранения здесь гораздо больше резервов, чем, к примеру, у районной больницы.

Министр также заметил, что в столице не только врачи, но и средний медперсонал уже имеют зарплаты больше, чем 500 долларов.

"Движение идет. Мне сложно сказать, какие зарплаты будут у среднего и младшего медперсонала к концу года. Но хочу отметить, что по итогам первого квартала мы — единственная отрасль, которая имеет рост зарплат", — подчеркнул глава Минздрава.