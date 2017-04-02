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Малашко: зарплаты по $500 к концу года будут, но только у врачей

03.04.2017 11:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения работает над повышением зарплат врачей и среднего медперсонала и стремится выполнить поручение президента о доведении средней зарплаты до 500 долларов к концу года, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Малашко: зарплаты по 0 к концу года будут, но только у врачей
© Sputnik Игорь Зарембо
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"Зарплата по 500 долларов будет, как я и раньше говорил, но для врачей. И надо понимать, что это средняя зарплата по стране", — сказал Малашко в понедельник журналистам в Минске.

Он отметил, что ведомство стремится идти к этим цифрам, в том числе через повышение первой ставки тарифного разряда. Сейчас этот вопрос обсуждается с белорусским правительством.

По словам министра, основными резервами для повышения зарплаты в отрасли являются внебюджетная деятельность (оказание платных услуг) и экспорт медицинских услуг. В данной связи Малашко обратил внимание, что у столичных учреждений здравоохранения здесь гораздо больше резервов, чем, к примеру, у районной больницы.

Министр также заметил, что в столице не только врачи, но и средний медперсонал уже имеют зарплаты больше, чем 500 долларов.

"Движение идет. Мне сложно сказать, какие зарплаты будут у среднего и младшего медперсонала к концу года. Но хочу отметить, что по итогам первого квартала мы — единственная отрасль, которая имеет рост зарплат", — подчеркнул глава Минздрава.

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам первого квартала здравоохранение - единственная отрасль в Беларуси, где произошел рост зарплат.

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