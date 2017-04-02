Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко будет представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика.

Ранее Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны направила приглашение белорусской стороне принять участие в международной памятной церемонии «Жертвуя во имя свободы и мира».

«Республику Беларусь на церемонии будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко», — проинформировал Дмитрий Мирончик.

Напомним, на церемонию п риглашали и самого Александра Лукашенко — как главу одной из стран, которые были вовлечены в Первую мировую войну.

Церемония посвящена столетию вступления США в Первую мировую войну и пройдет 6 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури.