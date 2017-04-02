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Вместо Лукашенко в США полетит заместитель министра иностранных дел

03.04.2017 12:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко будет представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика.

Ранее Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны направила приглашение белорусской стороне принять участие в международной памятной церемонии «Жертвуя во имя свободы и мира».

«Республику Беларусь на церемонии будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко», — проинформировал Дмитрий Мирончик.

Напомним, на церемонию приглашали и самого Александра Лукашенко — как главу одной из стран, которые были вовлечены в Первую мировую войну. 

Церемония посвящена столетию вступления США в Первую мировую войну и пройдет 6 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури.

 
 
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Церемония посвящена столетию вступления США в Первую мировую войну и пройдет 6 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури.

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