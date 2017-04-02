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"От Оперного до Бангалора". Оппозиция подала заявку на Чернобыльский шлях по новому маршруту

03.04.2017 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Мингорисполком подана заявка на проведение 26 апреля традиционной акции «Чернобыльский шлях». Об этом сообщил БелаПАН ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Денис Садовский.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подписи под заявкой поставили зампреды Партии БНФ Игорь Ляльков, Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, движения «За Свободу» Юрий Мелешкевич, а также представители БХД Александр Ковальков и кампании «Говори правду» Виталий Лакотка.

Заявители просят городские власти разрешить сбор участников акции возле театра оперы и балета и последующее шествие по улице Максима Богдановича к чернобыльской часовне, расположенной в районе площади Бангалор.

«Считаем, что этот маршрут подходит и нам, так как он новый, и он может удовлетворить власть. Понятно, что после 25 марта мирно пройтись по центру нам бы никто не дал. Если акция будет разрешена, мы гарантируем ее мирное проведение», — сказал Садовский.

На заседании оргкомитета Чернобыльского шляха 30 марта было заявлено, что окончательное решение по формату акции будет принято в зависимости от того, утвердят ли власти новый маршрут. Абсолютное большинство участников оргкомитета сошлись во мнении о необходимости добиваться того, чтобы акция была санкционирована.

В оргкомитет предстоящей акции входят представители Партии БНФ и ее молодежной структуры — «Моладзь БНФ», Объединенной гражданской партии, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии БХД, кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».

 
 
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"Понятно, что после 25 марта мирно пройтись по центру нам бы никто не дал", - говорит один из заявителей Денис Садовский.

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