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"От Оперного до Бангалора". Оппозиция подала заявку на Чернобыльский шлях по новому маршруту
03.04.2017 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
В Мингорисполком подана заявка на проведение 26 апреля традиционной акции «Чернобыльский шлях». Об этом сообщил БелаПАН ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Денис Садовский.
Подписи под заявкой поставили зампреды Партии БНФ Игорь Ляльков, Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, движения «За Свободу» Юрий Мелешкевич, а также представители БХД Александр Ковальков и кампании «Говори правду» Виталий Лакотка.
Заявители просят городские власти разрешить сбор участников акции возле театра оперы и балета и последующее шествие по улице Максима Богдановича к чернобыльской часовне, расположенной в районе площади Бангалор.
«Считаем, что этот маршрут подходит и нам, так как он новый, и он может удовлетворить власть. Понятно, что после 25 марта мирно пройтись по центру нам бы никто не дал. Если акция будет разрешена, мы гарантируем ее мирное проведение», — сказал Садовский.
На заседании оргкомитета Чернобыльского шляха 30 марта было заявлено, что окончательное решение по формату акции будет принято в зависимости от того, утвердят ли власти новый маршрут. Абсолютное большинство участников оргкомитета сошлись во мнении о необходимости добиваться того, чтобы акция была санкционирована.
В оргкомитет предстоящей акции входят представители Партии БНФ и ее молодежной структуры — «Моладзь БНФ», Объединенной гражданской партии, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии БХД, кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».
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"Понятно, что после 25 марта мирно пройтись по центру нам бы никто не дал", - говорит один из заявителей Денис Садовский.
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