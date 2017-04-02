Европарламент готовит новую резолюцию по Беларуси в связи с усилением в стране репрессий, сообщил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько 3 апреля на пресс-конференции по итогам участия делегации правоцентристской оппозиционной коалиции в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который состоялся на минувшей неделе на Мальте.



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«Уже в этот четверг она будет принята. Сначала в ЕНП не все голосовали за то, что нужно принимать отдельную резолюцию, тем более недавно была принята прошлая резолюция. Но мы говорили, почему это важно и необходимо: нужно прекратить репрессии, нужно освободить всех людей, которые теперь в тюрьме, нужна реальная помощь правозащитным организациям», — подчеркнул Лебедько.

По словам политика, готовящаяся резолюция — это «не очередная бумага, это официальная позиция влиятельной европейской организации». «Если официальная позиция будет зафиксирована, то так или иначе это вынуждены будут изучать и белорусский МИД, и администрация Лукашенко. И это означает, что белорусские проблемы решаются здесь, в Минске, не в Брюсселе, не в Вашингтоне, не в Москве. Но международная составляющая очень важна», — добавил председатель ОГП.

При этом Лебедько подчеркнул, что евродепутаты и чиновники «не просыпаются с мыслями о Беларуси», однако события последних двух месяцев привлекли к ней внимание.

— Есть фракция прагматиков, которых удовлетворяет развитие экономических отношений с Беларусью, также они видят определенные вызовы геополитического характера. И им нужна Беларусь как некий буфер между Европейским союзом и Россией. Они думают о себе и своих избирателях. Но есть и «фракция ценностей». Это те политики, которые говорят, что в Беларуси должны быть выборы, должен быть независимый суд. Это их стандарт.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский в свою очередь подчеркнул, что усиление репрессивных практик в Беларуси также может повлиять на готовящуюся сейчас новую стратегию ЕС в отношении страны. «Скорее, уже можно говорить о некотором уменьшении формата сотрудничества», — подчеркнул политик.

Как ранее сообщалось, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский 27 марта выступил с заявлением, в котором призвал белорусские власти освободить всех задержанных за участие в мирных акциях протеста граждан. «Я обращаюсь к белорусским властям с призывом немедленно освободить всех задержанных, — сказал Здроевски. — Напоминаю, что несколько месяцев усилий (по налаживанию диалога. — БелаПАН.) как со стороны Европарламента, так и Беларуси могут быть подорваны неадекватной реакцией властей на демонстрации».

В последней резолюции по Беларуси, принятой Европарламентом 24 ноября 2016 года, говорится, что прогресс страны в отстаивании демократических ценностей недостаточен, по-прежнему появляются политзаключенные, преследуется оппозиция, применяется смертная казнь. Кроме того, по мнению европарламентариев, Беларусь не в состоянии разрешить сомнения общественности по поводу безопасности строящейся в Островце атомной станции.

Европейская народная партия (ЕНП) — правоцентристская общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году. Включает в себя христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. ЕНП — одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы.