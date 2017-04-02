﻿ Нефти не хватило. Беларусь не выполнит прогноз по ВВП за первый квартал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефти не хватило. Беларусь не выполнит прогноз по ВВП за первый квартал

03.04.2017 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь не позволят нашей стране выполнить прогнозный показатель ВВП за первый квартал. Он будет на ниже на две-три десятые, признался министр экономики Владимир Зиновский.


Владимир Зиновский. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Мы себе прогнозировали на первый квартал 99,6% ВВП (по отношению к аналогичному периоду прошлого года. — TUT.BY). Но есть внешние и внутренние факторы. В частности, мы не сделали достаточно нефтепродуктов и не загрузили свои заводы. И поэтому потеряем две-три десятые, — рассказал о причинах министр.

По другим отраслям промышленности и сельскому хозяйству потерь быть не должно. Проблемы есть разве что в строительной сфере.

— Но и там, если напрячься, можно выполнять показатели. Скажу крамольную вещь, но некоторые строительные организации, которые раньше видели источник своих доходов лишь в бюджетной сфере, не хотят или не могут найти альтернативные заказы. Хотя строятся новые малые и средние предприятия, идет их ремонт, непочатый край работы с внешними услугами… Но пока у них не все получается, — обратил внимание на проблемы Зиновский.

Министр обратил внимание, что данных за первый квартал недостаточно для того, чтобы посмотреть экономику по всему году.

— Местным властям уже сейчас нужно работать с бизнес-планами предприятий и помогать малому бизнесу, чтобы получить необходимые результаты по итогам года, — сказал Владимир Зиновский.

Как сообщал TUT.BY, ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 14,750 млрд рублей в текущих ценах. В январе падение составляло 0,5%.

По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сокращение поставок российской нефти в Беларусь не позволят нашей стране выполнить прогнозный показатель ВВП за первый квартал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"От Оперного до Бангалора". Оппозиция подала заявку на Чернобыльский шлях по новому маршруту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика