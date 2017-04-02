Сокращение поставок российской нефти в Беларусь не позволят нашей стране выполнить прогнозный показатель ВВП за первый квартал. Он будет на ниже на две-три десятые, признался министр экономики Владимир Зиновский.



Владимир Зиновский. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Мы себе прогнозировали на первый квартал 99,6% ВВП (по отношению к аналогичному периоду прошлого года. — TUT.BY). Но есть внешние и внутренние факторы. В частности, мы не сделали достаточно нефтепродуктов и не загрузили свои заводы. И поэтому потеряем две-три десятые, — рассказал о причинах министр.

По другим отраслям промышленности и сельскому хозяйству потерь быть не должно. Проблемы есть разве что в строительной сфере.

— Но и там, если напрячься, можно выполнять показатели. Скажу крамольную вещь, но некоторые строительные организации, которые раньше видели источник своих доходов лишь в бюджетной сфере, не хотят или не могут найти альтернативные заказы. Хотя строятся новые малые и средние предприятия, идет их ремонт, непочатый край работы с внешними услугами… Но пока у них не все получается, — обратил внимание на проблемы Зиновский.

Министр обратил внимание, что данных за первый квартал недостаточно для того, чтобы посмотреть экономику по всему году.

— Местным властям уже сейчас нужно работать с бизнес-планами предприятий и помогать малому бизнесу, чтобы получить необходимые результаты по итогам года, — сказал Владимир Зиновский.

Как сообщал TUT.BY, ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 14,750 млрд рублей в текущих ценах. В январе падение составляло 0,5%.

По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%.