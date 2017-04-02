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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 марта – 4 апреля 2017 года
03.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
После двух недель довольно резкого снижения цен развитие событий на вторичном рынке стало менее динамичным.
Предыдущий локальный ценовой пик пришелся на начало октября 2016 года, а значит текущий период снижения цен длится уже полгода. За это время индекс цен предложения опустился на 4,4% или на 53 $/м2 в абсолютном выражении. В феврале-марте прошлого года, когда скорость снижения цен была максимальной, на соизмеримое падение потребовалось всего 4 недели.
Снижение цен на первичном рынке также немного замедлилось, но оно по-прежнему опережает показатели “вторички”. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1123 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Количество объявлений не прекращает расти. За прошедшие 7 дней число выставленных на продажу объектов увеличилось на 0,6%. На этот раз активнее всего прирастал в объёме сегмент 1-комнатных квартир (+1,7%). Больше стало также 3-комнатных квартир (+1,2%). Что касается квартир с двумя и четырьмя комнатами, то их предложение сократилось на 0,6% и 0,8%, соответственно.
Без малого 1,5 тысячи квартир появилось на рынке с момента последнего минимума, который пришелся на август прошлого года.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 3 апреля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Негативная ценовая динамика продолжает господствовать, но по сравнению с предыдущей неделей темпы снижения цен заметно упали. На 0,1% снизилась средняя цена 1- и 2-комнатных квартир. Снижение цен на квартиры с тремя комнатами составило 0,3%, на 4-комнатные – 0,1%. Многокомнатные квартиры продолжают "тянуть" вниз общий индекс цен. В то же время, цены на наиболее востребованные “однушки” за последний месяц не изменились.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 3 апреля выглядит следующим образом:
Столичные районы разделились на равные группы в соответствии с изменениями локального ценового уровня. Рост был отмечен в трёх наиболее дорогих районах – Советском, Первомайском и Центральном. В последнем средняя цена предложения увеличилась на 0,8%. Цены снизились в Партизанском (-0,2%), Фрунзенском (-0,1%) и Октябрьском (-0,9%) районах. В Ленинском, Заводском и Московском динамика цен была нулевой.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 694 $/м2 (-0,1%), Витебск – 550 $/м2 (-0,7%), Гомель – 577 $/м2 (-0,2%), Гродно – 692 $/м2 (-0,1%), Могилев – 578 $/м2 (-0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,8% и составляет 2 949 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1479 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,1% и составила 787 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 27 марта по 4 апреля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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