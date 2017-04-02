После двух недель довольно резкого снижения цен развитие событий на вторичном рынке стало менее динамичным. Индекс цен на квартиры в Минске снизился на минувшей неделе на 0,2% и опустился до отметки в 1159 $/м2.

Предыдущий локальный ценовой пик пришелся на начало октября 2016 года, а значит текущий период снижения цен длится уже полгода. За это время индекс цен предложения опустился на 4,4% или на 53 $/м2 в абсолютном выражении. В феврале-марте прошлого года, когда скорость снижения цен была максимальной, на соизмеримое падение потребовалось всего 4 недели.



