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Владимир Япринцев отбился от иска почти на 8 млн долларов

03.04.2017 14:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Центрального района Минска принял решение о признании незаключенным договора займа на 3 млн долларов между Андреем Рабцевичем, проходившим потерпевшим по уголовному делу в отношении Япринцевых и Арабяна, и Владимиром Япринцевым.


Фото: TUT.BY

Суд также признал не подлежащим исполнению исполнительные надписи по этому договору на сумму около 6 млн долларов.

Этот договор вызывал много вопросов еще в первом, уголовном, процессе — деньги от Рабцевича получал не Владимир Япринцев, а его сын Казбек. В суде Япринцев-старший пояснил, что никаких денег от Рабцевича не получал, договор на его имя был заключен как гарантия возврата долга сына и рассказал, как платил по нему проценты. Позже, когда сумма претензий несколько раз возрастала и достигла 7,9 млн долларов, Владимир Япринцев отказался признавать долг.

В первом процессе стороны неоднократно заметно меня ли свою позицию. К примеру, потерпевший Рабцевич внезапно забыл про выплаченные ему 430 тысяч долларов, хотя ранее и на следствии, и уже во время судебного процесса он подтверждал выплату процентов Владимиром Япринцевым — трижды по 90 тысяч и потом еще 160 тыс. долларов.

— Так вспомните же, сколько вы получали! Вы же деньги дали в долг! 3 миллиона [долларов]! Как вы не помните, записи же должны быть, — возмущался судья Михаил Хома.

Рабцевич ответил, эти цифры ему называл Александр Арабян, «а сегодня затрудняюсь вспомнить». При этом он отказался от прежнего иска в гражданском процессе на 6 млн долларов, обратившись с новым иском уже на 7,9 млн долларов с учетом основного долга, процентов и штрафов. В завершившемся 31 марта гражданском процессе именно эту сумму Рабцевич пытался получить с Япринцева-старшего. При этом даже нашелся свидетель, который якобы передавал Владимиру Япринцеву 3 млн долларов наличными — две сумки, отданные и пересчитанные возле офиса «Трайпла».

Более того, суд решил, что Рабцевич должен вернуть Япринцеву-старшему 54,7 тыс долларов, уплаченные по исполнительной надписи от августа 2015 года. Взыскивать долг потерпевшему придется с Казбека Япринцева и Александра Арабяна, отбывающих наказание.

Решение можут быть обжаловано или опротестованно.

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Теги: Минск
 
 
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В завершившемся 31 марта гражданском процессе именно эту сумму Рабцевич пытался получить с Япринцева-старшего. При этом даже нашелся свидетель, который якобы...

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