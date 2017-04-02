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Владимир Япринцев отбился от иска почти на 8 млн долларов
03.04.2017 14:46 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Центрального района Минска принял решение о признании незаключенным договора займа на 3 млн долларов между Андреем Рабцевичем, проходившим потерпевшим по уголовному делу в отношении Япринцевых и Арабяна, и Владимиром Япринцевым.
Суд также признал не подлежащим исполнению исполнительные надписи по этому договору на сумму около 6 млн долларов.
Этот договор вызывал много вопросов еще в первом, уголовном, процессе — деньги от Рабцевича получал не Владимир Япринцев, а его сын Казбек. В суде Япринцев-старший
В первом процессе стороны неоднократно заметно меня ли свою позицию. К примеру, потерпевший Рабцевич внезапно забыл про выплаченные ему 430 тысяч долларов, хотя ранее и на следствии, и уже во время судебного процесса он подтверждал выплату процентов Владимиром Япринцевым — трижды по 90 тысяч и потом еще 160 тыс. долларов.
— Так вспомните же, сколько вы получали! Вы же деньги дали в долг! 3 миллиона [долларов]! Как вы не помните, записи же должны быть, — возмущался судья Михаил Хома.
Рабцевич ответил, эти цифры ему называл Александр Арабян, «а сегодня затрудняюсь вспомнить». При этом он отказался от прежнего иска в гражданском процессе на 6 млн долларов, обратившись с новым иском уже на 7,9 млн долларов с учетом основного долга, процентов и штрафов. В завершившемся 31 марта гражданском процессе именно эту сумму Рабцевич пытался получить с Япринцева-старшего. При этом даже нашелся свидетель, который якобы передавал Владимиру Япринцеву 3 млн долларов наличными — две сумки, отданные и пересчитанные возле офиса «Трайпла».
Более того, суд решил, что Рабцевич должен вернуть Япринцеву-старшему 54,7 тыс долларов, уплаченные по исполнительной надписи от августа 2015 года. Взыскивать долг потерпевшему придется с Казбека Япринцева и Александра Арабяна,
Решение можут быть обжаловано или опротестованно.
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В завершившемся 31 марта гражданском процессе именно эту сумму Рабцевич пытался получить с Япринцева-старшего. При этом даже нашелся свидетель, который якобы...
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