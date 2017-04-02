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Минюст вынес предупреждения ОГП и БНФ и грозит "другими мерами ответственности"
03.04.2017 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
Объединенная гражданская партия и БНФ получили предупреждения Минюста за преждевременное анонсирование акции
Копии писем от Минюста партия БНФ
В предупреждениях говорится, что «арганізатары мерапрыемства заклікалі грамадзян прыняць у ім удзел і агучвалі сцэнарый правядзення гэтага мерапрыемства». Такие действия до получения разрешения на заявку запрещены, отмечает Минюст. Представителей ОГП и БНФ, которые были заявителями акции на День Воли, обвиняют в нарушении сразу двух законов — о массовых мероприятиях и о политических партиях.
Минюст также отмечает, что в случае повторного подобного нарушения ведомство рассмотрит другие меры ответственности к партии. В соответствии с законом «О политических партиях», такими мерами могут быть приостановление деятельности партии на срок до полугода и ликвидация партии.
Анатолий Лебедько сказал TUT.BY, что завтра партия на политсовете рассмотрит решение Минюста и определится с реакцией.
— Очевидно, что это инициатива не министра юстиции, а политический заказ. Несмотря на отсутствие судебной системы, будем, скорее всего, обжаловать.
Напомним, заявителями акции протеста на День Воли кроме представителей ОГП и БНФ были активисты движения солидарности «Разам», «Белорусской христианской демократии» и движения «За свободу». Из трех структур только у последней есть регистрация.
Глава «За свободу» Юрий Губаревич рассказал TUT.BY, что также получил уведомление, что на почте его ждет заказное письмо от Минюста. Политик уверен, что там аналогичное предупреждение.
— Натуральна, будзем абскарджваць, гэта поўны абсурд. Арганізацыя не нясе адказнасць за дзеянні актывістаў. Чалавек, які падаў заяўку, падаваў як фізычная асоба, а не ад арганізацыі. Ён мог быць сябрам і «Чырвонага крыжа», і «Белай Русі», і ветэранскай арганізацыі.
Отметим, что рассматривая заявку на шествие по проспекту Независимости 25 марта, Мингорисполком
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Партии официально предупредили за преждевременный анонс акции на День Воли. За повторное предупреждение деятельность партий могут приостановить.
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