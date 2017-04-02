Объединенная гражданская партия и БНФ получили предупреждения Минюста за преждевременное анонсирование акции протеста на День Воли . В случае повторного предупреждения власти грозят оппозиционным партиям другими мерами ответственности. По закону — это приостановление деятельности или ликвидация партии.

Копии писем от Минюста партия БНФ разместила в твиттере , а лидер ОГП Анатолий Лебедько — в фейсбуке . Письма подписаны лично министром юстиции Олегом Слижевским.



Фото из фейбсука Анатолия Лебедько.

Фото из фейбсука Анатолия Лебедько.

В предупреждениях говорится, что «арганізатары мерапрыемства заклікалі грамадзян прыняць у ім удзел і агучвалі сцэнарый правядзення гэтага мерапрыемства». Такие действия до получения разрешения на заявку запрещены, отмечает Минюст. Представителей ОГП и БНФ, которые были заявителями акции на День Воли, обвиняют в нарушении сразу двух законов — о массовых мероприятиях и о политических партиях.

Минюст также отмечает, что в случае повторного подобного нарушения ведомство рассмотрит другие меры ответственности к партии. В соответствии с законом «О политических партиях», такими мерами могут быть приостановление деятельности партии на срок до полугода и ликвидация партии.



Фото: TUT.BY

Анатолий Лебедько сказал TUT.BY, что завтра партия на политсовете рассмотрит решение Минюста и определится с реакцией.

— Очевидно, что это инициатива не министра юстиции, а политический заказ. Несмотря на отсутствие судебной системы, будем, скорее всего, обжаловать.

Напомним, заявителями акции протеста на День Воли кроме представителей ОГП и БНФ были активисты движения солидарности «Разам», «Белорусской христианской демократии» и движения «За свободу». Из трех структур только у последней есть регистрация.

Фото: TUT.BY

Глава «За свободу» Юрий Губаревич рассказал TUT.BY, что также получил уведомление, что на почте его ждет заказное письмо от Минюста. Политик уверен, что там аналогичное предупреждение.

— Натуральна, будзем абскарджваць, гэта поўны абсурд. Арганізацыя не нясе адказнасць за дзеянні актывістаў. Чалавек, які падаў заяўку, падаваў як фізычная асоба, а не ад арганізацыі. Ён мог быць сябрам і «Чырвонага крыжа», і «Белай Русі», і ветэранскай арганізацыі.

Отметим, что рассматривая заявку на шествие по проспекту Независимости 25 марта, Мингорисполком предложил заявителям измененный сценарий акции лишь вечером 24 марта, а не за 5 суток до акции. При этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил , что Мингорисполком «ничего не просрочил». Организаторы в знак протеста отозвали свои подписи, глава Минска Андрей Шорец объявил любые акции 25 марта незаконными. Попытка ее провести закончилась жестким разгоном , сотнями задержаний и десятками административных арестов .