|
Права человека - на повестке дня, но без гражданского общества. В Минск приехала делегация из ЕС
03.04.2017 20:30 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске с визитом находится высокопоставленная делегация из Брюсселя во главе с исполнительным директором по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом. Делегация приехала для участия в третьей встрече координационной группы Беларусь — ЕС и пробудет в Минске до 5 апреля.
На несколько часов к переговорам подключают представителей белорусского гражданского общества. В этот раз, кроме традиционных участников от Нацплатформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, исследовательского центра ИПМ, «Зеленой сети», для участия в заседании пригласили провластных экспертов — политолога Александра Шпаковского и директора аналитического центра «Экоом» Сергея Мусиенко.
Один из участников сегодняшней встречи, глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак рассказал TUT.BY, что сегодня повестка была традиционно широкой: таможенные, фитосанитарные, макроэкономические, трудовые, образовательные и другие вопросы.
— Тема прав человека есть в повестке, но обсуждается без гражданского общества. Но мы поднимали эти вопросы, начали с них. Они интересовали европейскую сторону. Прозвучал вопрос о политических аспектах разнообразной [европейской] помощи и кредитов. Мы говорили и о
Завтра координационная группа продолжит обсуждать детали по разным направлениям белорусско-европейских отношений. А на утро 5 апреля у представителей ЕС намечена встреча с оппозиционерами, сообщил TUT.BY приглашенный на беседу лидер ОГП Анатолий Лебедько.
Координационная группа — формат диалога между Минском и Брюсселем, который
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году координационная группа Беларусь - ЕС заседает на фоне недовольства Брюсселя разгоном акции протеста 25 марта в Минске.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии