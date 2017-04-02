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Права человека - на повестке дня, но без гражданского общества. В Минск приехала делегация из ЕС

03.04.2017 20:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске с визитом находится высокопоставленная делегация из Брюсселя во главе с исполнительным директором по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майер-Хартингом. Делегация приехала для участия в третьей встрече координационной группы Беларусь — ЕС и пробудет в Минске до 5 апреля.

На несколько часов к переговорам подключают представителей белорусского гражданского общества. В этот раз, кроме традиционных участников от Нацплатформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, исследовательского центра ИПМ, «Зеленой сети», для участия в заседании пригласили провластных экспертов — политолога Александра Шпаковского и директора аналитического центра «Экоом» Сергея Мусиенко.

Фото БХК

Один из участников сегодняшней встречи, глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак рассказал TUT.BY, что сегодня повестка была традиционно широкой: таможенные, фитосанитарные, макроэкономические, трудовые, образовательные и другие вопросы.

— Тема прав человека есть в повестке, но обсуждается без гражданского общества. Но мы поднимали эти вопросы, начали с них. Они интересовали европейскую сторону. Прозвучал вопрос о политических аспектах разнообразной [европейской] помощи и кредитов. Мы говорили и о 25 марта (разгон акции в День Воли. — Прим. TUT.BY), что это была часть более широкого процесса, и об уголовном деле (о подготовке массовых беспорядков. — Прим. TUT.BY). Мы детально проинформировали представителей Еврокомиссии о ситуации. Все заинтересованы в развитии, но важно при этом не заходить за какие-то красные флажки.

Завтра координационная группа продолжит обсуждать детали по разным направлениям белорусско-европейских отношений. А на утро 5 апреля у представителей ЕС намечена встреча с оппозиционерами, сообщил TUT.BY приглашенный на беседу лидер ОГП Анатолий Лебедько.

Координационная группа — формат диалога между Минском и Брюсселем, который был запущен год назад на волне нормализации белорусско-европейских отношений. Встречи группы проходят каждые полгода. В этом году заседание проходит на фоне недовольства ЕС разгоном акции протеста 25 марта в Минске и волной административных арестов до и после нее.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году координационная группа Беларусь - ЕС заседает на фоне недовольства Брюсселя разгоном акции протеста 25 марта в Минске.

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