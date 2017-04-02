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Путин: Нефтегазовый конфликт с Беларусью решим в ближайшие 10 дней
03.04.2017 20:55 — Новости Экономики | Tut.by
Нефтегазовый спор Беларуси и России будет решен в течение ближайших десяти дней. Об этом сегодня в Санкт-Петербурге договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.
— Мы определили схему, при которой мы сохраняем наши подходы и сближаем наши позиции по ценам. Мы нашли возможность взаимных уступок и договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в нынешнем году, 2018−2019 годах, — сказал по итогам встречи президент России Владимир Путин.
(Будет дополнено.)
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Нефтегазовый спор Беларуси и России будет решен в течение ближайших десяти дней. Об этом сегодня в Санкт-Петербурге договорились президенты двух стран Александр...
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