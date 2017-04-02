﻿ Путин: Нефтегазовый конфликт с Беларусью решим в ближайшие 10 дней. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин: Нефтегазовый конфликт с Беларусью решим в ближайшие 10 дней

03.04.2017 20:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нефтегазовый спор Беларуси и России будет решен в течение ближайших десяти дней. Об этом сегодня в Санкт-Петербурге договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.

— Мы определили схему, при которой мы сохраняем наши подходы и сближаем наши позиции по ценам. Мы нашли возможность взаимных уступок и договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в нынешнем году, 2018−2019 годах, — сказал по итогам встречи президент России Владимир Путин.

(Будет дополнено.)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефтегазовый спор Беларуси и России будет решен в течение ближайших десяти дней. Об этом сегодня в Санкт-Петербурге договорились президенты двух стран Александр...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Права человека - на повестке дня, но без гражданского общества. В Минск приехала делегация из ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика