Россия восстановит поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



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«Будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму „Газпрому“, то есть „Беларусьтрансгазу“ — „дочке“ „Газпрома“, и мы восстановим поставки нефти в объеме 24 млн тонн», — сказал Дворкович.

«Восстановление поставок нефти начнется уже более или менее синхронно с выплатой недоплаченной суммы в $ 726 млн, более $ 720 млн, давайте так. Это позволит нашим белорусским партнерам получить определенные выгоды», — сказал Дворкович.

Он добавил, что «Газпром» предоставит белорусской стороне скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены за период с 2018 по 2019 год. Отношения стран после этого периода, по словам Дворковича, будут зависеть от дальнейших переговоров.

«Поставки нефти начнутся в максимально короткие сроки, может быть, это уже и в апреле произойдет, в зависимости от технических возможностей компаний поменять графики поставок», — сказал Дворкович.

Суть проблемы

С начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах и хотела платить $ 73 за 1 тыс. кубометров российского газа вместо $ 132. В ответ на недоплату Беларусью около $ 300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в республику с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.

Между тем еще на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил по итогам переговоров премьер- министров двух стран, что Россия и Беларусь не смогли договориться об урегулировании газового спора.

По его словам, Беларусь не готова погасить долг перед Россией за газ без предоставления преференций, на сегодня задолженность превышает $ 700 млн.

В то же время, отметил Новак, Россия, отмечая недостаточно конструктивную позицию Беларуси в газовом споре, продолжает переговоры.

В феврале дочернее предприятие государственной «Белоруснефти» Beloil Polska заключила сделку с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) о поставке 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.

16 февраля о готовящейся сделке сообщило агентство Reuters. По данным источников агентства, иранская нефть сначала будет доставлена в порт Одессы на Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Беларусь.

О том, что на белорусских НПЗ вскоре может перерабатываться иранская нефть, ранее заявил президент республики Александр Лукашенко. Лидер страны поручил правительству найти альтернативу поставкам нефти из РФ, которые были ограничены на фоне неплатежей за поставки российского газа. Однако опрошенные ТАСС эксперты считают, что закупка Беларусью партии нефти у Ирана является имиджевым жестом и не сможет заменить собой российских поставок.

В конце 2016 года Беларусь перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта . При этом Дворкович не исключал, что урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.

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