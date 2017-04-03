Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году.

Президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем в течение ближайших десяти дней.

По словам Владимира Путина, стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в данной сфере на 2017, а также 2018-2019 годы.

Президенты заявили, что в июле 2019 года начнется работа над основополагающими правилами для создания единого рынка электроэнергии, а в конце 2017-го – единого рынка газа, который начнет действовать в 2024 году после подписания межправительственного соглашения в рамках ЕАЭС.

В ходе встречи было обсуждено и сотрудничество в сфере безопасности.

«Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек. И мы договорились о совместных действиях по сохранению безопасности в наших государствах», – заявил Александр Лукашенко.

Были также затронуты вопросы проблем в промышленности, космической отрасли и сельском хозяйстве.

Что касается санкций Россельхознадзора в отношении белорусских производителей мясо-молочной отрасли, то Путин заявил, что российские специалисты в ближайшие дни будут отправлены в Беларусь, где будут проработаны «все вопросы с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм».

Российский президент отметил, что эти вопросы будут решены «в ходе практической совместной работы».

Лукашенко поблагодарил Путина за то, что Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году. По словам белорусского президента, Путин «пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу».

Главы государств по итогам переговоров заявили, что между странами «не осталось нерешенных вопросов».

Напомним, Лукашенко и Путин провели встречу в понедельник в Санкт-Петербурге в формате один на один, она длилась около 3 с половиной часов, а после этого полтора часа проходила в расширенном формате.