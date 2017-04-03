МИНСК, 3 апр – Sputnik. Вопрос с поставками российской нефти в Беларусь в прежнем объеме полностью урегулирован, заявил журналистам в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак.



© Sputnik Илья Питалев Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси

"Да, мы урегулируем полностью вопрос, касающийся спора (с Беларусью по нефти – Sputnik)", — сказал Новак журналистам.

"Там нужно будет внести изменения в отдельные межправсоглашения и так далее, поэтому детали и цифры назовем чуть позже", – уточнил он.

"В рамках общего пакета да", – сообщил Новак, уточняя, будет ли увеличены поставки нефти в Беларусь.

Он также рассказал, что поставки нефти в республику из расчета 24 миллиона тонн в год могут начаться уже в текущем месяце.

В свою очередь вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Беларусь должна будет заплатить 720 миллионов долларов США за уже поставленный в республику газ.

Как сказал президент РФ Владимир Путин в понедельник итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017, но и в 2018–2019 годах.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

В первом квартале Россия готова поставить в Беларусь только 4 миллиона тонн нефти вместо требуемых 6 миллионов. Белорусские НПЗ работали не с полной загрузкой. Минэкономики оценило падение ВВП в первом квартале в связи с этим в 0,2-0,3% .