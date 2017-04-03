﻿ Новак: вопрос поставок нефти в Беларусь в прежнем объеме урегулирован. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новак: вопрос поставок нефти в Беларусь в прежнем объеме урегулирован

03.04.2017 21:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Вопрос с поставками российской нефти в Беларусь в прежнем объеме полностью урегулирован, заявил журналистам в понедельник министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак: вопрос поставок нефти в Беларусь в прежнем объеме урегулирован
© Sputnik Илья Питалев
Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси

"Да, мы урегулируем полностью вопрос, касающийся спора (с Беларусью по нефти – Sputnik)", — сказал Новак журналистам.

"Там нужно будет внести изменения в отдельные межправсоглашения и так далее, поэтому детали и цифры назовем чуть позже", – уточнил он.

"В рамках общего пакета да", – сообщил Новак, уточняя, будет ли увеличены поставки нефти в Беларусь.

Он также рассказал, что поставки нефти в республику из расчета 24 миллиона тонн в год могут начаться уже в текущем месяце.

В свою очередь вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Беларусь должна будет заплатить 720 миллионов долларов США за уже поставленный в республику газ.

Как сказал президент РФ Владимир Путин в понедельник итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017, но и в 2018–2019 годах.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

В первом квартале Россия готова поставить в Беларусь только 4 миллиона тонн нефти вместо требуемых 6 миллионов. Белорусские НПЗ работали не с полной загрузкой. Минэкономики оценило падение ВВП в первом квартале в связи с этим в 0,2-0,3%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь должна будет заплатить 720 миллионов долларов США за уже поставленный в республику газ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Путин: Нефтегазовый конфликт с Беларусью решим в ближайшие 10 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика