МИНСК, 3 апр – Sputnik. Беларусь и Россия договорились, как будет урегулирован нефтегазовый спор, заявил в понедельник по результатам встречи с президентом республики Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Почему накануне встречи президентов газовый спор снова зашел в тупик?

Данный спор длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", – сообщил Путин.

Он добавил, что лидеры двух государств "нашли возможность взаимных уступок".

"Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем", – сообщил российский президент.

В свою очередь Лукашенко добавил, что в ближайшие дни будут решены вопросы рефинансирования газового долга.

По последним данным, газовый долг Минска приблизился к 700 миллионам долларов. Проблема обсуждалась в том числе на переговорах премьеров двух стран – Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова, которые не смогли договориться.