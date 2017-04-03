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Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси

03.04.2017 20:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Беларусь и Россия договорились, как будет урегулирован нефтегазовый спор, заявил в понедельник по результатам встречи с президентом республики Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин.

Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Почему накануне встречи президентов газовый спор снова зашел в тупик?

Данный спор длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", – сообщил Путин.

Он добавил, что лидеры двух государств "нашли возможность взаимных уступок".

"Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем", – сообщил российский президент.

В свою очередь Лукашенко добавил, что в ближайшие дни будут решены вопросы рефинансирования газового долга. 

По последним данным, газовый долг Минска приблизился к 700 миллионам долларов. Проблема обсуждалась в том числе на переговорах премьеров двух стран – Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова, которые не смогли договориться.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер заявляет, что страны нашли возможности для взаимных уступок в спорном вопросе.

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