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«Ждун» против «хапуна» — уличный опрос Realt.by: «Обычный кредит не нужен, а льготный я бы взяла», «Это далеко не дно», «Удобный момент, чтобы купить квартиру»
04.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Упадут цены или нет, зависит от экономического положения в стране и от курса валют. Я считаю, что цены еще упадут. У какой-то части нашего населения есть деньги на покупку недвижимости, но они ждут, когда упадут цены. В данном положении страны я не готова была бы взять на себя кредитные обязательства, так как придется выплачивать в два раза больше.
Евгений, силовые структуры:
— Я считаю, что сейчас очень удобный момент для решения жилищного вопроса, так как цены прилично упали. Однако не все могут себе это позволить. Все же зависит от заработка, места работы. Если бы мне нужно было, я бы воспользовался кредитом. Я считаю, что сейчас для этого самое время.
Денис, экономист:
— Цены на квартиры будут падать еще, поэтому, если бы я решала свой жилищный вопрос, я бы еще ждала. Сейчас бы точно ничего не покупала, так как слишком шаткое экономическое положение. Тут уже дело не в ценах на недвижимость, а в укреплении нашего рубля. Если бы у меня сейчас была возможность взять льготный кредит, то я бы взяла его.
Вячеслав, продавец автозапчастей:
— Я считаю, что сейчас неудачное время для покупки квартиры. Цены на них упадут еще больше, так как экономика нашей страны находится в плохом положении. Кредит в банке я бы ни за что не взял. Если бы у нас хотя бы процентная ставка была низкая, тогда все в Беларуси жили бы в кредит. С нашими ставками это нереально. Пока нужно жить в арендованном жилье и собирать деньги.
Анатолий, IT-сфера:
— Если деньги есть, но негде жить, конечно, нужно покупать квартиру сейчас. Если есть возможность подождать, то я бы ждал, так как цены на недвижимость еще будут падать в течение 1,5 лет и упадут на 15% точно. У нас нет доступных кредитов. Ставка в 15% — это недоступные кредиты. Я бы не взял кредит при таких условиях.
Виталий, индивидуальный предприниматель и Даша, флорист:
— Мы считаем, что нужно еще подождать — цены еще упадут. Это далеко не дно. Зарплаты у людей не растут, за что покупать недвижимость? Спрос диктует предложение. Если спроса нет, то предложение будет падать в цене. Кредиты мы бы тоже не взяли.
Фото: Павел Садовский
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«Ждун» против «хапуна» — уличный опрос Realt.by: «Обычный кредит не нужен, а льготный я бы взяла», «Это далеко не дно», «Удобный момент, чтобы купить квартиру»
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