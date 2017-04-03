— Я считаю, что сейчас неудачное время для покупки квартиры. Цены на них упадут еще больше, так как экономика нашей страны находится в плохом положении. Кредит в банке я бы ни за что не взял. Если бы у нас хотя бы процентная ставка была низкая, тогда все в Беларуси жили бы в кредит. С нашими ставками это нереально. Пока нужно жить в арендованном жилье и собирать деньги.

Анатолий, IT-сфера: