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Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

04.04.2017 08:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге разрешили энергетический конфликт, который длился больше года. Лидерам двух стран потребовалось более пяти часов, чтобы в формате "один на один", а затем и с профильными министрами обсудить все острые и важные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы
© Sputnik Алексей Даничев
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Как ожидается, в ближайшие 10 дней стороны урегулируют все вопросы, связанные с ценой на газ и погашением белорусской стороной долга в 726 миллионов.

Скорректировали документы

По итогам переговоров принято решение скорректировать межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона выплатит Газпрому долг.

По информации Минэнерго Российской Федерации, речь идет о сумме порядка 726 миллионов долларов США.

Между тем, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, принимавший участие во встрече расширенным составом, сообщил журналистам, что Газпром предоставит белорусской стороне скиду.

"Размер не назову, это уже будет Газпром называть", — сказал Дворкович, уточнив, что размер скидки будет определен в коммерческих документах Газпрома со своими партнерами в ближайшее время.

В ходе встречи президентов было также решено восстановить поставки нефти в Беларусь. В Минэнерго уточнили, что поставки в объеме 24 миллионов тонн в год начнутся в максимально короткие сроки.

"Все пойдет в зависимости от технических возможностей магистрального трубопровода и заявок компаний", — констатировали в ведомстве.

Определили принципы

Лидеры двух стран договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года. Главы государств подтвердили свое стремление разработать необходимые основополагающие правила и условия по созданию единого рынка электроэнергии к июлю 2019 года, а также совместные правила по единому рынку газа к 1 января 2018 года.

"Все взаимоотношения после 2019 года подлежат дальнейшим переговорам. Будет дорожная карта подготовлена", — сказал Дворкович.

Кроме того, главы государств договорились к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза.

Обсудили "проблему Данкверта"

Много времени было уделено обсуждению сотрудничества в области сельского хозяйства, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее Россельхознадзор неоднократно высказывал претензии к молочной и мясной продукции ряда предприятий из Беларуси. В частности в марте ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В свою очередь белорусская сторона обвинила чиновников Россельхознадзора, включая главу ведомства Сергея Данкверта, в нанесении ущерба. 

"Долго обсуждали проблему аграрную, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего Государственного совета, как и вопрос о промышленной политике. И мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решения по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего Государственного совета", — сообщил Лукашенко по итогам встречи.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил российскому правительству направить специалистов на предприятия Беларуси для урегулирования вопросов по фитосанитарным нормам.

Договорились о рефинансировании

Кроме того, российская сторона пошла навстречу в вопросе рефинансирования существующих в нынешнем году задолженностей перед Российской Федерацией.

"Президент пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу", — заявил глава белорусского государства.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам переговоров Беларусь и Россия договорились о совместных действиях в сфере обеспечения безопасности, а также разрешили все споры в нефтегазовой...

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