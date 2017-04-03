Один из крупнейших ритейлеров на рынке Беларуси может первым оказаться под санкциями Министерства торговли и антимонопольного регулирования.

В семи районах Беларуси ритейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка. Об этом в понедельник tut.by рассказал глава МАРТ Владимир Колтович. За нарушение правил конкуренции сеть в прошлом году получила предупреждения от МАРТ, но проблема не была решена. В отношении сети магазинов могут ввести санкции, но какие - пока неясно.

По закону, сделки, которые совершались с нарушением квоты, признаются ничтожными. При этом главный конкурент «Евроопта» в малых городах и деревнях - государственное предприятие «Белкоопсоюз», но в ведомтсве отмечают, что для государства конкуренция в виде частников сокрее плюс, чем минус: тот же «Белкоопсоюз», не имевший ранее конкуренции, при возникновении таковой работать стал только лучше. Также МАРТ планирует поддержать и малый бизнес, которому предложат открывать небольшие магазины на льготных условиях.

«Речь идет о том, чтобы приравнять условия ведения бизнеса в торговле и общественном питании для микроорганизаций к условиям ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма. Это решает вопрос занятости, создания новых рабочих мест, а также инициативы на местах», — объяснил Владимир Колтович.