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Один из лидеров БХД получил штраф более 1 тысячи рублей за февральскую акцию

04.04.2017 10:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский получил штраф за участие в Марше рассерженых белорусов 17 февраля. Решение сегодня вынес суд Центрального района Минска.


Виталий Рымашевский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Свидетелем на процессе по традиции выступил милиционер. Судья решила, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий политик должен заплатить штраф в 45 базовых величин — 1035 рублей.

Завтра Виталия Рымашевского ждет очередной суд за участие в последних акциях протеста.

До этого политик уже отсидел под арестом 15 суток за организацию Марша нетунеядцев в Молодечно.

10 апреля в очередной раз будут судить другого лидера БХД Павла Северинца. Его собираются привлечь к ответственности за участие в так и не состоявшемся пикете в защиту задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков возле здания КГБ. Сейчас политик отбывает «сутки» за участие в акции в защиту Куропат.

 
Теги: Минск
 
 
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Свидетелем на процессе по традиции выступил милиционер. Судья решила, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий политик должен...

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