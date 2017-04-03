Один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский получил штраф за участие в Марше рассерженых белорусов 17 февраля. Решение сегодня вынес суд Центрального района Минска.



Виталий Рымашевский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Свидетелем на процессе по традиции выступил милиционер. Судья решила, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий политик должен заплатить штраф в 45 базовых величин — 1035 рублей.

Завтра Виталия Рымашевского ждет очередной суд за участие в последних акциях протеста.

До этого политик уже отсидел под арестом 15 суток за организацию Марша нетунеядцев в Молодечно .

10 апреля в очередной раз будут судить другого лидера БХД Павла Северинца. Его собираются привлечь к ответственности за участие в так и не состоявшемся пикете в защиту задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков возле здания КГБ. Сейчас политик отбывает «сутки» за участие в акции в защиту Куропат.