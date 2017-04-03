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Один из лидеров БХД получил штраф более 1 тысячи рублей за февральскую акцию
04.04.2017 10:48 — Новости Экономики | Tut.by
Один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский получил штраф за участие в
Свидетелем на процессе по традиции выступил милиционер. Судья решила, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий политик должен заплатить штраф в 45 базовых величин — 1035 рублей.
Завтра Виталия Рымашевского ждет очередной суд за участие в последних акциях протеста.
До этого политик уже
10 апреля в очередной раз будут судить другого лидера БХД Павла Северинца. Его собираются привлечь к ответственности за участие в так и не состоявшемся
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Свидетелем на процессе по традиции выступил милиционер. Судья решила, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий политик должен...
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