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«Транснефть» готова увеличить поставки нефти в Беларусь в 1,5 раза
04.04.2017 12:29 — Новости Экономики | БДГ
"Транснефть" подтверждает техническую возможность прокачки в Беларусь в 2017 году 24 млн тонн нефти по нефтепроводу вместо действующего графика в 16 млн тонн.
«Техническая возможность прокачать до конца года 24 миллиона тонн на белорусские НПЗ есть», - заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, передает
По его словам, для этого необходимо подтверждение от белорусских нефтеперерабатывающих заводов о возможности принять для переработки 20 млн тонн в оставшиеся три квартала.
Напомним, что по итогам переговоров 3 апреля президенты Беларуси и России
Вместе с тем зампредседателя российского правительства Аркадий Дворкович рассказал, что Беларусь
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"Транснефть" подтверждает техническую возможность прокачки в Беларусь в 2017 году 24 млн тонн нефти по нефтепроводу вместо действующего графика в 16 млн тонн.
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