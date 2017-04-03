"Транснефть" подтверждает техническую возможность прокачки в Беларусь в 2017 году 24 млн тонн нефти по нефтепроводу вместо действующего графика в 16 млн тонн.

«Техническая возможность прокачать до конца года 24 миллиона тонн на белорусские НПЗ есть», - заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, передает Прайм .

По его словам, для этого необходимо подтверждение от белорусских нефтеперерабатывающих заводов о возможности принять для переработки 20 млн тонн в оставшиеся три квартала.

Напомним, что по итогам переговоров 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в этой сфере на 2017, а также 2018-2019 годы. Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году.