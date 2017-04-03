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«Транснефть» готова увеличить поставки нефти в Беларусь в 1,5 раза

04.04.2017 12:29 — Новости Экономики | БДГ  
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"Транснефть" подтверждает техническую возможность прокачки в Беларусь в 2017 году 24 млн тонн нефти по нефтепроводу вместо действующего графика в 16 млн тонн.

«Техническая возможность прокачать до конца года 24 миллиона тонн на белорусские НПЗ есть», - заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин, передает Прайм.

По его словам, для этого необходимо подтверждение от белорусских нефтеперерабатывающих заводов о возможности принять для переработки 20 млн тонн в оставшиеся три квартала.

Напомним, что по итогам переговоров 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в этой сфере на 2017, а также 2018-2019 годы. Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году. 

Вместе с тем зампредседателя российского правительства Аркадий Дворкович рассказал, что Беларусь вернет «Газпрому» долг за поставленный в страну газ в размере более 700 млн долларов. Он отметил, что от выплат зависит восстановление поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме. Ранее Беларусь признавать этот долг отказывалась.

 
 
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"Транснефть" подтверждает техническую возможность прокачки в Беларусь в 2017 году 24 млн тонн нефти по нефтепроводу вместо действующего графика в 16 млн тонн.

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