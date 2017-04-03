МИНСК, 4 апр — Sputnik. Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750-800 миллионов долларов, сообщил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

По его словам, в понедельник на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Беларуси.

"Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые у нас сформировались в рамках нашей двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году, и сейчас мы вернулись к нему и нашли возможное принципиальное разрешение", — пояснил Матюшевский. Его слова приводит пресс-служба Совмина.

Он уточнил, что была достигнута договоренность о рефинансировании долговых обязательств по российским кредитам, которые Беларусь должна исполнить в текущем году: эта сумма составляет 750-800 миллионов долларов, с учетом основного долга и процентов.

По словам первого вице-премьера, принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации договоренностей. Для этого потребуется внесение изменений в бюджет, соответствующая работа будет идти на уровне министерства финансов и парламента России, добавил он.

Матюшевский проинформировал, что на встрече Глав Государств также шла речь о взаимодействии Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития. "Владимир Путин был проинформирован о реализации Беларусью программы в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, определенных вопросах и шероховатостях, которые били в рамках реализации этой программы", — отметил первый вице-премьер.

По его словам, эти вопросы не носят принципиального характера, они больше технического плана. "На уровне президента России мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы. Владимир Путин обещал оказать всемерное содействие, чтобы программа с ЕФСР продолжалась", — добавил Матюшевский.

Как сообщалось, ЕФСР уже предоставил Беларуси два транша из кредита в два миллиарда долларов — на 500 миллионов долларов и 300 миллионов долларов. Минск направил в ЕФСР отчет о выполнении своих обязательств по соглашению о кредите по состоянию на 1 сентября и ожидал поступления третьего транша в январе 2017 года. Однако этого так и не произошло.