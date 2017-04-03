МИНСК, 4 апр – Sputnik. Предприятия перерабатывающей промышленности Беларуси не будут подавать иски в суд из-за запретов Россельхознадзора на поставки их продукции в Россию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.



© Sputnik Алексей Даничев Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

Глава ведомства подчеркнул, что у белорусской стороны "достаточно еще возможностей и ума, чтобы мирным путем решить эти вопросы".

"Нет, надо не суде вопросы решать, надо договариваться", – добавил министр, отвечая на вопрос, будут ли белорусские предприятия судиться из-за решений Россельхознадзора о запрете на поставку продукции в РФ.

Заяц также отметил, что в Минске рассчитывают на снятие в текущем месяце ограничений на поставку в РФ своей сельхозпродукции. "Считаем, что в апреле это должно произойти", – сказал он.

По его словам, ожидается, что совместная коллегия аграрных ведомств России и Белоруссии пройдет в Москве во второй половине апреля.

Министр сообщил, что во время встречи в Санкт-Петербурге в понедельник президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина вопрос реэкспорта из Украины говядины через республику не обсуждался. При этом Заяц подчеркнул, что если поступающая из Украины говядина подвергается глубокой переработке на территории Беларуси, то дальнейшая поставка на экспорт готовой продукции не запрещена.

Как ранее сообщал Sputnik, Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте с Украины. Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.