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Беларусь рассчитывает снять ограничения по поставкам продукции в Россию в апреле
04.04.2017 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь рассчитывает снять ограничения по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Министр отметил, что на текущей неделе ожидается приезд специалистов Россельхознадзора, которые проинспектируют закрытые для поставок в Россию предприятия. «Вчера завершилась рабочая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Есть
Леонид Заяц пояснил, что президент России дал указания проверить белорусские предприятия не для того, чтобы просто проверить, а чтобы специалисты более принципиально подошли к этому вопросу и не тормозили ведущие заводы, которые давно поставляют продукцию на российский рынок. «Я считаю, что в апреле это (открытие предприятий для поставок. — Прим. редакции) должно произойти», — резюмировал министр.
В настоящее время не могут поставлять продукцию в Россию 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупные птицефабрики Беларуси.
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В настоящее время не могут поставлять продукцию в Россию 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупные птицефабрики Беларуси.
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