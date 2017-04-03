Беларусь рассчитывает снять ограничения по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Министр отметил, что на текущей неделе ожидается приезд специалистов Россельхознадзора, которые проинспектируют закрытые для поставок в Россию предприятия. «Вчера завершилась рабочая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Есть поручение для Россельхознадзора выехать в Беларусь и проинспектировать предприятия, которые ограничены по поставкам продукции на российский рынок. Эта тема для нас имеет огромное экономическое значение», — подчеркнул он.

Леонид Заяц пояснил, что президент России дал указания проверить белорусские предприятия не для того, чтобы просто проверить, а чтобы специалисты более принципиально подошли к этому вопросу и не тормозили ведущие заводы, которые давно поставляют продукцию на российский рынок. «Я считаю, что в апреле это (открытие предприятий для поставок. — Прим. редакции) должно произойти», — резюмировал министр.

В настоящее время не могут поставлять продукцию в Россию 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупные птицефабрики Беларуси.