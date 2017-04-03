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Транснефть готова поставить в Беларуси 24 миллиона тонн нефти

04.04.2017 13:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Российское АК "Транснефть" технически готово поставить в Беларусь в 2017 году 24 миллиона тонн нефти, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

Транснефть готова поставить в Беларуси 24 миллиона тонн нефти
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее РФ в ответ на газовый долг Минска сократила поставки нефти в Беларусь. На 2017 год прокачка была утверждена из расчета 4 миллиона тонн в квартал. В первом квартале белорусские НПЗ получили именно такой объем нефти. В понедельник по итогам переговоров президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко газовый спор был урегулирован, Минэнерго РФ также заявило о том, что поставки нефти в Беларусь будут восстановлены.

"Пока действует график из расчета 4 миллиона тонн в квартал. Техническая возможность прокачать до конца года 24 миллиона тонн на белорусские НПЗ есть. Необходимо подтверждение от заводов о возможности принять для переработки 20 миллионов тонн в оставшиеся три квартала", — сказал Демин.

Полная потребность белорусских НПЗ в нефти составляет 24 миллиона тонн в год.

По данным российского ГП "ЦДУ ТЭК", российские нефтяные компании в январе-марте 2017 года поставили в Беларусь 3 миллиона 999 тысяч тонн нефти — это на 30,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

В январе-марте 2017 года на Мозырский НПЗ было поставлено 1 миллион 999,7 тысяч тонн нефти, на ОАО "Нафтан" — 1 миллион 999,6 тысяч тонн нефти. Поставки на МНПЗ сократились за квартал на 37,6%, на Новополоцкий НПЗ — на 21,6%.

В марте 2017 года РФ поставила в Беларуси 1 миллион 378 тысяч тонн нефти, при этом поставки на Мозырский НПЗ и на "Нафтан" осуществлялись в равном объеме.

В понедельник глава Минэкономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что из-за дефицита нефти и сокращения экспорта нефтепродуктов ВВП республики за первый квартал сократился дополнительно на 0,2-0,3% против ожидаемого темпа роста в 99,6%.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока действует график из расчета 4 миллиона тонн в квартал, белорусские НПЗ должны подтвердить готовность принять и переработать 20 миллионов тонн нефти до конца...

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