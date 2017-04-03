Желающих купить квартиру в Минске в прошлом году было больше, чем в иные “хлебные” годы. Многим, наконец, стало хватать сбережений на покупку своего жилья. У загородного рынка специфика несколько иная, ведь многие коттеджи и дачи выступают дополнением к основному жилью (читай квартире в Минске). И сегодня ситуация такова, что даже те минчане, которые могут себе позволить покупку дома за городом , делать этого не спешат. А если и решаются купить, то подходят к выбору чрезвычайно скрупулёзно.

Взлёт и падение загородного рынка

В благоприятный для экономики период с 2012 по 2014 год спрос на дома, дачи и участки в Минском и соседних с ним районах ежегодно прирастал на 15-20%. На рынке царила эйфория, особо предприимчивые граждане массово начинали строить коттеджи на продажу, в расчёте на солидную прибыль.

Те, кто успел продать до наступления кризиса, действительно остались в выигрыше. Но основная масса столкнулась с настоящим обвалом цен и сильно поредевшим спросом, который за 2,5 года так и не сумел восстановиться.

Судите сами: в 2015 году спрос на загородную недвижимость (дома, дачи, участки) обвалился на 39% к уровню благополучного 2014-го. В прошлом году сделок было ещё на 4% меньше и рынок продолжает “сжиматься”. За январь и февраль сделок в Минском районе зарегистрировали на 13% меньше, чем годом ранее. В соседних районах ситуация ещё сложнее – за первые 2 месяца 2017 года домов, участков и дач купили на четверть меньше, чем в прошлом году.

Единственным светлым пятном на этом фоне выглядит продажа участков с аукциона. За 2014 год таковых в Минском районе было реализовано 390, в 2015 году уже 472, а по итогам 2016-го эта цифра составила 484 участка. Впрочем, некоторые сельсоветы с наступлением кризиса стали активнее “нарезать” участки, чтобы пополнить местный бюджет.