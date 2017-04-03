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Предприятия Беларуси не будут судиться с Россельхознадзором
04.04.2017 14:06 — Новости Экономики | БДГ
Как заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские предприятия несут убытки. Но подавать в суд на российское ведомство они не планируют.
Министр сельского хозяйства отметил, что сейчас Беларусь рассчитывает на снятие всех ограничений со стороны России. По словам Зайца, поставки могут быть возобновлены уже в апреле: на этой неделе в Беларусь прибудут специалисты Россельхознадзора - такой приказ отдал накануне Владимир Путин.
«Вчера завершилась
Он также рассказал, что претензии Россельхознадзора к белорусской продукции должны рассматриваться службами Беларуси и России оперативно, в течение 10-12 дней. При этом некоторые белорусские предприятия не могут поставлять продукцию в РФ месяцами. Так, на данный момент не могут поставлять продукцию в Россию 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупные птицефабрики, причем молочным предприятиям закрыли возможности для поставок на российский рынок еще в августе 2016 года. Несмотря на разногласия, белорусские предприятия не хотят судиться с Россельхознадзором, а хотят договариваться.
«Мы могли бы больше заработать на этом рынке, но не заработали. При этом предприятия, которые ограничены по поставкам, продавали продукцию на других рынках. Поэтому речь может идти о недоборе выручки, а не о потерях», - отметил министр, добавив, что Беларусь дорожит российским рынком и хотела бы усилить свои позиции «в рамках наших продовольственных балансов».
Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то
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Как заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские...
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