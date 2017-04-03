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Предприятия Беларуси не будут судиться с Россельхознадзором

04.04.2017 14:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Как заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские предприятия несут убытки. Но подавать в суд на российское ведомство они не планируют.

Министр сельского хозяйства отметил, что сейчас Беларусь рассчитывает на снятие всех ограничений со стороны России. По словам Зайца, поставки могут быть возобновлены уже в апреле: на этой неделе в Беларусь прибудут специалисты Россельхознадзора - такой приказ отдал накануне Владимир Путин.

«Вчера завершилась рабочая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Есть поручение для Россельхознадзора выехать в Беларусь и проинспектировать предприятия, которые ограничены по поставкам продукции на российский рынок. Эта тема для нас имеет огромное экономическое значение», - отметил министр.

Он также рассказал, что претензии Россельхознадзора к белорусской продукции должны рассматриваться службами Беларуси и России оперативно, в течение 10-12 дней. При этом некоторые белорусские предприятия не могут поставлять продукцию в РФ месяцами. Так, на данный момент не могут поставлять продукцию в Россию 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупные птицефабрики, причем молочным предприятиям закрыли возможности для поставок на российский рынок еще в августе 2016 года. Несмотря на разногласия, белорусские предприятия не хотят судиться с Россельхознадзором, а хотят договариваться.

«Мы могли бы больше заработать на этом рынке, но не заработали. При этом предприятия, которые ограничены по поставкам, продавали продукцию на других рынках. Поэтому речь может идти о недоборе выручки, а не о потерях», - отметил министр, добавив, что Беларусь дорожит российским рынком и хотела бы усилить свои позиции «в рамках наших продовольственных балансов».

Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то мяса или сыров. При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты. Россия также заявляла о реэкспорте Беларусью говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.

Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. Сейчас МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт даже успел заочно ответить на вопросы белорусской прокуратуры.

Между тем юрист Сергей Балыкин уверен, что в действиях Сергея Данкверта нет состава преступления, не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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