МИНСК, 4 апр — Sputnik. Россия возобновит поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме — 24 миллиона тонн в год — не позднее 13 апреля, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин: РФ рефинансирует долги Беларуси на $750-800 млн

В понедельник по итогам переговоров президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина были найдены пути урегулирования нефтегазового спора между Минском и Москвой, который тянулся уже более года. В результате этого спора РФ пошла на ограничение поставок нефти для Беларуси.

"Поставки нефти будут возобновлены до 24 миллионов тонн в год. Заключенные соглашения будут действовать с 2017 года по 2024 год включительно ", — заявил Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1".

В телесюжете было отмечено, что поставки нефти в прежних объемах будут возобновлены не позднее 13 апреля. Семашко уточнил, что из этого объема 18 миллионов тонн будет направляться на белорусские НПЗ для переработки, еще 6 миллионов тонн, по его словам, будут "перетаможиваться".

"Вот такой мы приняли термин — перетаможивание. При этом вывозные пошлины на этот объем нефти будут полностью поступать в бюджет Беларуси", — уточнил он.

Вице-премьер также сообщил, что по итогам переговоров с Беларуси были сняты обязательства по поставкам на российский рынок топлива. Ранее, согласно договоренностям, Минск в 2017 году должен был поставить на российский рынок не менее 1 миллиона тонн высокооктановых бензинов.

По словам Семашко, снятие этого обязательства позволит республике дополнительно получать 150 миллионов долларов валютной выручки.

Касаясь газовых договоренностей, вице-премьер уточнил, что цены на газ для Беларуси будут снижены с 2018 года. Газовые договоренности будут действовать на протяжении трех лет.