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Курсы валют: доллар и евро подорожали
04.04.2017 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Нацбанк установил официальные курсы валют на среду 5 апреля:
Таким образом, на торгах 4 апреля доллар и евро несколько подорожали. Российский рубль — наоборот, стал дешевле.
В целом по итогам торгов во вторник белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,24%.
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Российский рубль на торгах валютно-фондовой биржи несколько снизился.
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