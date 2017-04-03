МИНСК, 4 апр — Sputnik. Белорусский рубль ослаб к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Нацбанк установил официальные курсы валют на среду 5 апреля:

Доллар США — 1,8868

Евро — 2,0085

100 российских рублей — 3,3394

Таким образом, на торгах 4 апреля доллар и евро несколько подорожали. Российский рубль — наоборот, стал дешевле.

В целом по итогам торгов во вторник белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,24%.