Могилевскому горисполкому рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение «О массовых мероприятиях в городе Могилеве». Об этом правозащитникам письменно сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич, пишет mspring.online .



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Могилевские правозащитники добивались отмены предоставления в горисполком договоров об охране общественного порядка, о дежурстве скорой помощи и уборке после проведенного массового мероприятия несколько лет. Только сейчас, замечают они, наметились какие-то подвижки.

— Мы расцениваем это как очень осторожный шаг навстречу, — прокомментировал ответ Андрея Кунцевича правозащитник Борис Бухель. — Горисполком ведь может проигнорировать рекомендации и ничего не менять в своем решении «О массовых мероприятиях», чтобы не делать себе лишней работы. Но, в любом случае, это лучше, чем ничего.

Правозащитник считает, что отмена договоров с милицией, скорой и коммунальниками — логичный шаг, так как их услуги и так финансируются за счет налогоплательщиков. А для одиночного пикета присутствие на площадке всех этих служб не нужно. Бухель также считает, что обязательное представление этих договоров значительно ограничивает право человека на мирные собрания.

Ранее Борис Бухель и Алексей Колчин с просьбой изменить решение «О массовых мероприятиях» обращались в Могилевский горисполком, но получили отказ со стороны идеолога Аллы Галушко. Именно после этого было принято решение обжаловать ответ через облисполком.