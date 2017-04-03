МИНСК, 4 апр — Sputnik. Бюджет Беларуси за счет сбора пошлины за посылки дороже 22 евро получил в прошлом году порядка 1,3 миллиона долларов, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшем году подписал указ, согласно которому можно беспошлинно купить в иностранном интернет-магазине товаров на 22 евро и общим весом не более десяти килограммов в месяц. За превышение этой нормы белорусам придется платить пошлины.

По данным ГТК, за 2016-й год пошлины за посылки в сумме превысили 2,4 миллиона рублей — около 1,3 миллиона долларов США.

Вопреки опасениям многих, ограничение в 22 евро не заставило белорусов заказывать товары за рубежом реже: в 2016 в республику прибыло 12,7 миллиона посылок — на 900 тысяч больше, чем в 2015 году.

Как ранее заявляли в ГТК, норма беспошлинного ввоза в 22 евро была превышена лишь в проценте от общего числа посылок.