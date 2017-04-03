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"Евроторг": все магазины открыты без нарушений правил конкуренции

04.04.2017 18:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» не согласился с претензиями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, чей глава Владимир Колтович вчера пригрозил торговой сети «Евроопт» санкциями за нарушение правил конкуренции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Действительно, на сегодняшний день, в соответствии с полученными нашей компанией уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, доля ООО „Евроторг“ в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в некоторых регионах за 2015 год превысила установленное законодательством ограничение в 20%», — признает компания.

При этом, как подчеркивает ритейлер, сам факт превышения этой доли не является нарушением действующего законодательства. «Нарушение имело бы место в том случае, если бы после официальной публикации данных продовольственного розничного товарооборота в регионах, ООО „Евроторг“ в каком-либо регионе имел бы долю более 20% и продолжал бы открывать там новые продовольственные магазины», — пояснили специалисты «Евроторга». В компании отметили, что данные за 2016 год официально ещё не опубликованы.

«Все действующие магазины сети „Евроопт“, в том числе открытые и в 2015 и в 2016 годах, были внесены в Торговый реестр и открыты в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь», — заверили в компании.

Пункт 4 ст. 26 Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 г. «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь»:

Субъект (субъекты) торговли, осуществляющий (осуществляющие) розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов (за исключением юридических лиц системы потребительской кооперации), доля которого (которых) в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах города Минска, городов областного подчинения, районов, в которых расположены принадлежащие ему (им) торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает двадцать процентов, не вправе приобретать, арендовать в этих границах дополнительную торговую площадь для осуществления этим субъектом (этими субъектами) розничной торговли или совершать иные действия, направленные на увеличение такой площади.

Колтович 3 апреля предупредил, что МАРТ может впервые применить санкции в отношении «Евроторга», если будет установлено нарушение торговой сетью «Евроопт» правил конкуренции в регионах. По словам министра, в семи районах Беларуси ритейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупнейший ритейлер Беларуси "Евроторг" не согласился с претензиями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, чей глава Владимир Колтович вчера...

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