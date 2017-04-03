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"Евроторг": все магазины открыты без нарушений правил конкуренции
04.04.2017 18:30 — Новости Экономики | Tut.by
Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» не согласился с
«Действительно, на сегодняшний день, в соответствии с полученными нашей компанией уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, доля ООО „Евроторг“ в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в некоторых регионах за 2015 год превысила установленное законодательством ограничение в 20%», — признает компания.
При этом, как подчеркивает ритейлер, сам факт превышения этой доли не является нарушением действующего законодательства. «Нарушение имело бы место в том случае, если бы после официальной публикации данных продовольственного розничного товарооборота в регионах, ООО „Евроторг“ в каком-либо регионе имел бы долю более 20% и продолжал бы открывать там новые продовольственные магазины», — пояснили специалисты «Евроторга». В компании отметили, что данные за 2016 год официально ещё не опубликованы.
«Все действующие магазины сети „Евроопт“, в том числе открытые и в 2015 и в 2016 годах, были внесены в Торговый реестр и открыты в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь», — заверили в компании.
Колтович 3 апреля предупредил, что МАРТ может впервые применить санкции в отношении «Евроторга», если будет установлено нарушение торговой сетью «Евроопт» правил конкуренции в регионах. По словам министра, в семи районах Беларуси ритейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка.
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