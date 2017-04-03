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"Несмотря на наши призывы к сдержанности…". ЕС снова критикует Минск за подавление протестов
04.04.2017 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
Несмотря на призывы международного сообщества проявлять сдержанность, действия властей Беларуси, в том числе «превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта, были неизбирательными и неуместными». Об этом заявила делегация Брюсселя на встречах в Минске в рамках заседания Координационной группы ЕС-Беларусь 3−4 апреля, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза.
По оценке делегации ЕС, которую возглавлял Томас Майер-Хартинг, исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (ЕСВД), белорусские власти ограничили свободу высказываний и собраний в противоречие «заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам».
Чиновники из ЕС на встречах в Минске отмечали, что «конкретные и необратимые шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных фундаментальных свобод, в том числе свобод выражения, собраний и СМИ, а также верховенства права и прав человека, в том числе отмена смертной казни, останутся ключевыми при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси и отношений ЕС с этой страной».
На встречах поднималась и тема строительства БелАЭС. «Европейская сторона подчеркнула необходимость полной прозрачности и сотрудничества по вопросам ядерной безопасности», — заявили в представительстве ЕС.
В делегацию ЕС также вошли представители ЕСВД и генеральных директоратов Европейской комиссии, ответственных за вопросы Европейской политики соседства, торговли, энергетики, а также внутренних дел. Белорусская делегация работала под руководством замглавы МИД Олега Кравченко, и включала в себя представителей других отраслевых министерств.
Делегацию ЕС также принимали глава МИД Владимир Макей и первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков.
Как мы уже
Кроме прав человека, координационная группа обсудила вопросы мобильности, контактов между людьми, торговли, энергетики, таможенной деятельности, транспорта, окружающей среды, научных исследований, образования, санитарных и фитосанитарных стандартов, сельского хозяйства и социальной защиты. Стороны обменялись взглядами на события в регионе.
Дипломаты из ЕС провели отдельные встречи с белорусскими правозащитниками, представителями гражданского общества и оппозиции.
— Европейский союз вновь подтвердил свою приверженность цели обеспечения стабильной, демократической и процветающей Беларуси в пользу ее народа и будет и впредь работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для ее достижения.
Координационная группа — формат диалога между Минском и Брюсселем, который
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"Превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов в 25 марта, были неизбирательными и неуместными", считают в ЕС.
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