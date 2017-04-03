Несмотря на призывы международного сообщества проявлять сдержанность, действия властей Беларуси, в том числе «превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов 25 марта, были неизбирательными и неуместными». Об этом заявила делегация Брюсселя на встречах в Минске в рамках заседания Координационной группы ЕС-Беларусь 3−4 апреля, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза.



Фото пресс-службы МИД Беларуси

По оценке делегации ЕС, которую возглавлял Томас Майер-Хартинг, исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий (ЕСВД), белорусские власти ограничили свободу высказываний и собраний в противоречие «заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам».

Чиновники из ЕС на встречах в Минске отмечали, что «конкретные и необратимые шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных фундаментальных свобод, в том числе свобод выражения, собраний и СМИ, а также верховенства права и прав человека, в том числе отмена смертной казни, останутся ключевыми при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси и отношений ЕС с этой страной».

На встречах поднималась и тема строительства БелАЭС. «Европейская сторона подчеркнула необходимость полной прозрачности и сотрудничества по вопросам ядерной безопасности», — заявили в представительстве ЕС.

В делегацию ЕС также вошли представители ЕСВД и генеральных директоратов Европейской комиссии, ответственных за вопросы Европейской политики соседства, торговли, энергетики, а также внутренних дел. Белорусская делегация работала под руководством замглавы МИД Олега Кравченко, и включала в себя представителей других отраслевых министерств.

Делегацию ЕС также принимали глава МИД Владимир Макей и первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков.



Фото пресс-службы МИД Беларуси

Как мы уже сообщали , во встречах также принимали участие белорусские эксперты и неправительственные организации. Как и в прошлый раз, на заседании в ноябре 2016 года, права человека по повестке дня были поставлены в отдельную сессию, закрытую для гражданского общества. В этот раз среди белорусских экспертов впервые были и провластные политологи.

Кроме прав человека, координационная группа обсудила вопросы мобильности, контактов между людьми, торговли, энергетики, таможенной деятельности, транспорта, окружающей среды, научных исследований, образования, санитарных и фитосанитарных стандартов, сельского хозяйства и социальной защиты. Стороны обменялись взглядами на события в регионе.

Дипломаты из ЕС провели отдельные встречи с белорусскими правозащитниками, представителями гражданского общества и оппозиции.

— Европейский союз вновь подтвердил свою приверженность цели обеспечения стабильной, демократической и процветающей Беларуси в пользу ее народа и будет и впредь работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для ее достижения.

Координационная группа — формат диалога между Минском и Брюсселем, который был запущен год назад на волне нормализации белорусско-европейских отношений. Встречи группы проходят каждые полгода. В этом году заседание проходит на фоне недовольства ЕС разгоном акции протеста 25 марта в Минске и волной административных арестов до и после нее.