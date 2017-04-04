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Отбывавший административный арест за День Воли активист получил еще 10 суток за защиту Куропат
04.04.2017 23:29 — Новости Экономики | Tut.by
Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский получил 10 суток за участие в пикете пикете возле стройплощадки бизнес-центра на улице Мирошниченко. Об этом
«Когда меня выводили, то прозвучала в коридоре моя фамилия. И тогда я услышала голос Максима Винярского. Он крикнул, что получил еще 10 суток за Куропаты. Что вывозили в суд перед истечением срока за День Воли», — рассказала Николайчик.
Сама активистка за участие в акции 25 марта
Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной строительной площадки 15 дней.
Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.
После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты
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Об этом "Радыё Свабода" сообщила Ольга Николайчик, которая вышла на свободу из ЦИП на Окрестина 4 апреля.
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