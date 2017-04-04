Мировые бренды House и Cropp открывают флагманские магазины в Минске. Одни из самых ожидаемых в республике брендов появятся в ТРЦ Galleria Minsk ближе к середине апреля, рассказали представители комплекса.

Бренды House и Cropp займут в ТРЦ Galleria Minsk крупные помещения площадью почти 400 кв.м каждый. Магазины будут в формате шоу-рума, а посетителей ожидает широкий выбор европейской одежды по доступным ценам. Минск станет одним из первых городов, в котором откроются магазины популярных брендов в новом формате.

Беларусь станет 19-й страной, где присутствуют бренды компании LPP SA. «Международный ритейлер давно хотел представить свои бренды в Беларуси. Решающим фактором сыграло качество торговых площадей, равно как и предлагаемые условия. Кроме того, в Минске сложилась внушительная аудитория покупателей, которые предпочитают носить европейскую одежду, но не готовы переплачивать», – отметили в ТРЦ Galleria Minsk.

Galleria Minsk площадью 54,5 тыс. кв.м включает 6 этажей магазинов и ресторанов. В гигантском атриуме под шоппинг выделено 36 тыс. «квадратов», а на верхнем этаже расположена крупнейшая в стране зона Food and Beverage с ресторанами и фудкортом. Рядом с комплексом построен многоуровневый паркинг для посетителей.

Ритейлер LPP SA включает такие бренды, как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsey. «Появление в центре Минска сразу нескольких брендов LPP SA придаст импульс развитию столичного рынка торговой недвижимости, – считают представители комплекса. – Прежде всего, вслед за ними в страну могут прийти и другие международные ритейлеры. Кроме того, повысится активность местных торговых операторов. Что касается конечного потребителя, то он получит возможность приобретать качественную одежду по хорошим ценам в Беларуси, а не в соседних странах».

Бренд House ориентирован на молодежную аудиторию. Его магазины работают в странах Европы, Азии и Африки. Ежегодно дизайнеры создают несколько тысяч моделей для почитателей одежды городского стиля, которые следят за последними тенденциями.

Бренд Cropp был создан в 2004 году и с тех пор специализируется на создании одежды в уличном стиле. Коллекции создаются для людей, которые хотят выразить свою независимость с помощью моды. Неслучайно одежда этого бренда славится неординарным сочетанием цветов и текстур. Всего в Европе открыто более 300 магазинов Cropp.