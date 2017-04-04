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БМЗ окажут господдержку еще на 30 млн рублей

05.04.2017 00:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусскому металлургическому заводу (БМЗ) выделят почти 30 млн рублей обеспечения финансово-экономической устойчивости. Об этом говорится в указе № 100, который Александр Лукашенко подписал 3 апреля.


Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Ресурсы — остаток средств республиканского централизованного инновационного фонда, образовавшийся на 1 января 2017 года, говорится в указе. Их направят на увеличение уставного фонда ОАО «БМЗ».

На самом деле они пойдут на возмещение расходов, связанных с финансированием инвестпроекта «Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана».

Данный документ позволит реализовать названный проект и увеличить объем производства и продаж металлопродукции, а также обеспечит рост валютных поступлений от ее экспорта, говорится в сообщении пресс-службы президента.

БМЗ — один из крупнейших кредитополучателей в стране, столкнулся с падением цен на продукцию и введением торговых барьеров на западных рынках. Государство было вынуждено рефинансировать долги и оказывать дополнительную поддержку. Так в феврале прошлого года президент подписал указ, разрешающий предприятию выпуск валютных облигаций на 240,5 млн долларов, чтобы рассчитаться с банками по кредитам.

 
 
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БМЗ - один из крупнейших кредитополучателей в стране, столкнулся с падением цен на продукцию и введением торговых барьеров на западных рынках.

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